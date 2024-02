"C'était mon grand amour" : Kevin Costner complètement sous le charme de Whitney Houston après Bodyguard

Kevin Costner et Whitney Houston étaient très proches après le tournage du film "Bodyguard". Le premier a souvent semé le trouble sur la véritable nature de ses sentiments envers sa co-star.

Sorti en 1992, Bodyguard s'est imposé en trois décennies comme un incontournable de la romance hollywoodienne. Enorme succès au box-office, ce long-métrage est également connu pour la performance incroyable de Whitney Houston à la fin du film, interprétant le tube "I will always love you" au personnage joué par Kevin Costner.

Dans ce film romantique rediffusé sur TFX ce 8 février 2024, Whitney Houston incarne une star du cinéma et de la musique menacée de mort. Elle engage les services d'un ancien agent des services secrets, reconverti en garde du corps aussi impassible que reconnu dans le milieu. D'abord hostiles l'un à l'autre, ils vont finir par développer des sentiments imprévus.

Comme c'est souvent le cas avec les romances hollywoodiennes, les fans de Bodyguard se sont longtemps interrogés sur la véritable nature des sentiments de Kevin Costner et Whitney Houston. Le premier a en effet insisté pour qu'elle joue dans le film, malgré son manque d'expérience et des conflits d'agenda. Et heureusement, car leur alchimie était "immédiate et puissante", révélait une source anonyme.

Après le tournage, ils resteront de très bons amis... et plus si affinités ? Le mariage de Kevin Costner avec sa première épouse, Cindy, s'est achevé à peu près au moment moment que la sortie de Bodyguard. Le divorce a été prononcé en 1994, posant question sur une potentielle liaison entretenue avec Whitney Houston. Celle-ci n'a jamais été confirmée par les deux intéressés.

Kevin Costner n'a en revanche jamais caché son admiration pour Whitney Houston, à la fois en tant que personne et en tant qu'artiste, au détour de différentes interviews, de son vivant ou non. L'acteur dira notamment en interview dans Good Morning America qu'"elle était une personne très importante pour [lui]" : "Le monde nous a connectés d'une façon qui ne changera jamais. Je ne m'en suis pas rendu compte à quel point avant la préparation de ses funérailles, lorsque tout le monde sentait qu'il était important que je lui rende hommage".

Lors des funérailles de la chanteuse, décédée le 11 février 2012 à 48 ans, Kevin Costner livrera un discours particulièrement émouvant : "La Whitney que je connaissais, malgré son succès et sa gloire mondiale, se demandait toujours : 'suis-je assez bonne ? Suis-je assez jolie ? Est-ce qu'ils m'aimeront ?' C'était un fardeau qui la rendait exceptionnelle. Tu n'étais pas simplement jolie - tu étais aussi belle qu'une femme puisse l'être. Et les gens ne faisaient pas que t'aimer, Whitney : ils t'adoraient".

Par la suite, au micro de CNN, l'acteur ira encore plus loin : "Elle était mon grand amour", a-t-il déclaré. Amitié ou amour, les deux stars partageaient quoi qu'il en soit une relation unique.