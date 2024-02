Netflix supprime bientôt ce film ultra-réconfortant à voir en famille, ne tardez pas pour le voir

C'est l'un des films les plus réconfortants à voir pour une soirée tranquille, mais il quitte bientôt la plateforme de streaming Netflix. Il vous reste quelques jours pour le voir.

Chaque semaine, Netflix fait le tri dans son catalogue pour supprimer certaines fictions dont les droits expirent ou pour faire davantage de places pour les nouvelles entrées. Dans quelques jours, c'est LE film doudou par excellence, le genre de longs-métrages que l'on regarde un soir de déprime pour se remonter le moral, qui est supprimé de la plateforme de streaming. Il ne faut donc absolument pas tarder pour le voir.

Sorti en 2014, Paddington est une comédie franco-britannique réalisée par Paul King, cinéaste à qui l'on doit notamment le film Wonka. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une adaptation en prises de vues réelles des aventures de l'Ours Paddington, l'un des personnages de fiction les plus appréciés de Grande-Bretagne.

Dans le film Paddington, on découvre l'arrivée du jeune ours parlant à Londres, après qu'il ait été forcé de quitter son Pérou natal suite à un tremblement de terre. Après avoir atterri à la gare de Paddington, l'animal cherche une famille prête à l'adopter. Il est trouve par hasard refuge auprès de la famille Brown. Mais à Londres, tout le monde n'est pas aussi bienveillant que les Brown, et Paddington pourrait faire de mauvaises rencontres dans sa quête pour trouver une nouvelle famille.

Paddington est un film en prises de vues réelles, avec l'ourson-titre réalisé en image de synthèse mais doublé, en anglais, pas l'acteur Ben Whishaw (Skyfall). Face à lui, on peut reconnaître les acteurs Hugh Bonneville (Downton Abbey), Sally Hawkins (La forme de l'eau), Nicole Kidman (Moulin Rouge, Les Autres), ou encore Julie Walters (Harry Potter, Mamma Mia).

Typiquement british et plein de bons sentiments qui réchauffent le coeur, Paddington est le film idéal à voir pour petits et grands. A sa sortie, le succès du film est à la fois populaire et critique : la presse française donne à cette comédie familiale la note de 4/5 sur Allociné en moyenne, tandis qu'il rapporte plus de 259 millions de dollars au box-office mondial. Ce succès est suffisant pour lui assurer une suite, sortie en 2017, avec Hugh Grant et Brendan Gleeson au casting. Là encore, le succès est au rendez-vous et un troisième film doit voir prochainement le jour.

Si vous souhaitez découvrir Paddington 1 et 2, il ne faudra pas tarder. Les films de Paul King quittent Netflix le 29 février 2024. Si vous êtes abonnés à la plateforme de streaming, il vous reste donc encore quelques jours pour vous (re)plonger dans les aventures de cet adorable ours parlant.