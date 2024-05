C'est le plus beau film romantique de tous les temps, il va bouleverser les spectateurs

Ce film hongkongais est l'une des romances les plus belles et les plus bouleversantes du cinéma. Il est possible de la découvrir à la télévision et en streaming.

Les histoires d'amour ont toujours inspiré le cinéma, donnant parfois lieu à de grands classiques du septième art. Cette semaine, il est possible de découvrir à la télévision un immense classique du cinéma hongkongais, qui est également la plus belle histoire d'amour jamais vue sur grand écran. Pur, visuellement superbe et bouleversant, c'est un long-métrage qu'il faut absolument avoir vu dans sa vie, même si vous n'êtes pas un amateur du genre.

Sorti en 2000, In the mood for love annonce la couleur rien que dans son titre. Réalisé par Wong Kar-Wai (Chungking Express, 2046...), cette rencontre entre deux âmes seules se déroule dans le Hong Kong des années 1960. Mme Chan et M. Chow vivent dans le même immeuble. Leurs conjoints sont souvent absents... Et ils découvrent un jour qu'ils sont amants. Blessés par la trahison de leurs partenaires, ils décident de se fréquenter de plus en plus, et développent à leur tour une liaison qui va changer leur vie.

Porté par les interprétations pleines de nuances de Maggie Cheung (Nos années sauvages) et Tony Leung (Chungkin Express, Shang-Chi, Once upon a time in Hollyood), In the mood for love est loin d'être une passion électrique et foudroyante que l'on retrouve habituellement dans les romances du cinéma occidental. Et c'est là tout son brio. Car Wong Kar-Wai signe ici une oeuvre nostalgique sur les rendez-vous manqués, tout en délicatesse et en subtilité, chargé d'émotion et de sensualité.

La critique française, qui lui donne la note de 4,6/5 sur Allociné, est catégorique : c'est un film "unique comme tous les films parfaits" (L'Obs), "une merveille de style, d'élégance, d'émotion subtile" (Le Figaro), "l'un des plus grands de l'année" 2000 (Le Parisien), "un rêve de douceur, de nostalgie, de tristesse, d'exquis raffinement" (Les Echos). Ce succès critique a également été un succès public, puisque les utilisateurs d'Allociné lui ont donné la note de 4,1/5 (sur plus de 11 000 notes données).

In the Mood for Love a remporté le César du Meilleur film étranger en 2001, ainsi que le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 2000 pour Tony Leung. Le chef d'oeuvre de Wong Kar-Wai est à découvrir sur France 5 ce vendredi 17 mai (21h08), et pendant 30 jours sur la plateforme france.tv.