Si vous avez aimé "Squid Game", vous aimerez cette nouvelle mini-série coréenne de Netflix

"Squid Game" avait créé l'événement il y a trois ans. Un nouveau programme qui y ressemble beaucoup sort sur, toujours sur Netflix.

Qu'est-ce qu'on regarde en streaming cette semaine ? Face au retour de deux séries phares, La Chronique des Bridgerton sur Netflix et Outer Range sur Prime Video, un autre programme coréen est à découvrir sur la première plateforme cette semaine. Ressemblant beaucoup à Squid Game dans son synopsis, la série a de quoi plaire aux amateurs de programmes dystopiques.

Inspirée des webtoons Money Game et Pi Game de Bae-Jin Soo, The 8 Show suit huit personnes qui ont besoin d'argent, invitées à jouer à un programme télévisé, "Money Game". Elles sont confinées dans des chambres réparties sur huit étages dans un mystérieux immeubles, et sont mises au défi d'y rester pendant 100 jours afin de se diviser le gain de 44,8 milliards de wons (plus de 30 millions d'euros). Cependant, les dépenses en nourriture, eau et électricité sont également déduits de la somme finale, ce qui peut générer des tensions entre les participants. Au casting, les abonnés retrouveront Ryu Joon-yeol (Believer), Chun Woo-hee (Be Melodramatic), Park Jun-min, Bae Sung-woo, Moon Jung-hee, ou Lee Joo-young.

Difficile de ne pas voir dans The 8 Show un scénario similaire à celui de Squid Game. Rappelez-vous, en 2021, la série coréenne d'Hwang Dong-hyeok racontait également comment des personnes en difficultés financières étaient invitées à une mystérieuse compétition de survie (non télévisée cette fois) et devaient participer à des jeux traditionnels pour enfants, mortels, pour remporter une importante somme d'argent.

Si The 8 Show n'inclut (pour le moment) pas d'éléments mortels dans son scénario, plusieurs éléments rappelant Squid Game se retrouvent dans ce synopsis. Il faut dire qu'à sa sortie il y a trois ans, la série avait été un succès exceptionnel sur Netflix, devenant la série non-anglophone la plus regardée sur la plateforme de streaming de tous les temps, avec plus de 265 millions de vues. A voir désormais si cette nouvelle série coréenne en 8 épisodes, donc à voir en moins de 8 heures, aura un tel parcours fulgurant ou non. The 8 Show est à découvrir sur Netflix à partir du 17 mai 2024.