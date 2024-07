Au programme TV : cet immense classique de la littérature française est adapté de manière bien particulière

Ce superbe film au programme TV cette semaine adapte un immense classique de la littérature française. Mais il change tout.

En 2022, France 2 et le Centre national du livre avaient lancé une grande consultation pour déterminer quels étaient les romans préférés des Français. A la quatrième place, on retrouvait un immense classique de la littérature, chef d'oeuvre unanimement salué pour sa poésie, dont il est possible de découvrir cette semaine l'adaptation au programme TV.

Sorti en 1943, cet ouvrage poétique et philosophique est une réflexion sur la conception de la vie, le décalage entre l'innocence de l'enfance et l'absurdité de la vie d'adulte, qui peut se découvrir à tous les âges. C'est pourquoi une nouvelle adaptation, sortie au cinéma en 2015 et diffusée à la télévision cette semaine, a choisi non seulement l'animation pour adapter cette histoire, mais a également fait le choix de créer de nouveaux personnages pour la rendre accessible. Cette oeuvre, c'est évidemment Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est connue comme l'une des œuvres littéraires les plus compliquées à adapter.

Réalisée par Mark Osborne, cette adaptation du Petit Prince a reçu le César du Meilleur film d'animation l'année suivant sa sortie. On y suit une Petite fille très sérieuse et mature, dont les vacances studieuses vont être perturbée par son voisin, l'Aviateur, un homme excentrique et généreux qui va lui raconter sa rencontre avec le Petit Prince, qui vient alors servir de support de réflexion pour les deux personnages. S'ouvre alors un monde nouveau pour la petite fille, qui va apprendre à profiter de son enfance et ouvrir les yeux sur le monde des adultes.

Cette version du Petit Prince, portée par André Dussollier, Florence Foresti, Vincent Cassel ou Marion Cotillard en voix française, a donc choisi d'ajouter une intrigue supplémentaire pour porter à l'écran le roman de Saint-Exupéry. Le cinéaste a également choisi de passer par l'animation (en particulier deux techniques, l'image de synthèse et l'animation en volume) pour adapter ce conte philosophique, contrairement à beaucoup d'adaptations cinématographiques de romans qui privilégient souvent le live action.

Ce n'est pas étonnant lorsqu'on sait que Le Petit Prince est agrémenté de dessin à l'aquarelle signés par l'auteur lui-même. Si vous avez manqué cette jolie version animée lors de sa sortie, vous pouvez le voir sur Gulli à 21h05 ce mardi 16 juillet.