"J'étais aveuglé" : en pleine polémique, Jack Black prend une lourde décision

Au cœur d'une polémique suite à une très mauvaise plaisanterie de l'un de ses collaborateurs, Jack Black a tenu à réagir et a pris une décision radicale.

Ce sont des propos qui ne sont pas passés. Le groupe de musique de l'acteur Jack Black est au coeur de la polémique depuis deux jours. Au cours d'un concert donné le dimanche 14 juillet à Sydney, l'interprète de Kung Fu Panda a apporté sur scène un gâteau d'anniversaire à Kyle Gass, membre de son groupe de rock satirique Tenacious D (qui ont récemment signé une reprise de Baby one more time pour le film Kung Fu Panda 4), qui fêtait son 64e anniversaire.

Jusque là, rien de choquant. Sauf qu'au moment de faire un vœu avant de souffler les bougies, Kyle Gass a répondu : "Ne ratez pas Trump la prochaine fois !" Cette remarque sur l'ancien président américain, qui s'est fait tirer dessus la veille seulement en plein meeting et blessé à l'oreille, tandis que l'attaquant et un membre du public sont morts, a été captée dans une vidéo par le public et ensuite relayée sur les réseaux sociaux.

Le groupe Tenacious D sur scène en 2023. © John D Shearer/Shutterstock/SIPA (publiée le 16/07/2024)

Si ce n'est pas Jack Black qui est à l'origine de ce dérapage, l'acteur essuie cependant les frais sur les réseaux sociaux par ricochet. Les partisans de Donald Trump ont notamment fait part de leur indignation sur les réseaux sociaux, certains estimant même qu'il s'agit d'une légitimation de violence politique, voire de meurtre.

En conséquence, Jack Black a réagi sur Instagram ce mardi 16 juillet : "J'étais aveuglé par ce qui a été dit sur scène dimanche soir. Jamais je ne tolérerais la haine et jamais je n'encouragerais la violence politique sous toutes ses formes. Après mûre réflexion, je ne pense pas qu'il soit approprié de continuer la tournée de Tenacious D, et tous nos futurs projets créatifs sont en pause. Merci aux fans pour leur soutien et leur compréhension." Le groupe ne poursuivra donc pas sa tournée en octobre, et on ne sait donc pas ce que réserve l'avenir pour le groupe de rock.