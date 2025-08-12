A sa sortie, tout le monde parlait de cette série Netflix, elle se regarde en moins de 6 heures

Cette série policière avec un casting de stars a été l'obsession des abonnés Netflix.

Vous ne savez pas quoi regarder en ce moment ? En attendant la rentrée, vous pouvez revoir une mini-série sur Netflix qui avait suscité la curiosité des abonnés lors de sa sortie, il y a un an. Haletante et composée d'un casting de stars, elle peut se binge-watcher en seulement un week-end, idéal pour les pressés.

L'intrigue plonge les abonnés de Netflix au cœur d'un mariage événement, celui de l'une des familles les plus riches de Nantucket. Tout semble parfait, jusqu'à ce qu'un corps soit découvert sur la plage où se déroule la cérémonie. Chacun cache des secrets, et la façade s'effrite progressivement alors que tout le monde devient suspect de meurtre. Cette série, c'est Un couple parfait.

© Courtesy of Netflix © 2024

Amateurs de Cluedo et d'Agatha Christie, cette série policière sera probablement faite pour vous. Qui a pu commettre le crime, entre les personnages incarnés par Nicole Kidman (Big Little Lies), Liev Schreiber (Ray Donovan), Eve Hewson (Flora and Son), Billy Howle (Le serpent), Dakota Fanning (La guerre des mondes), Meghann Fahy (The White Lotus), Ishaan Khattar (Beyond the Clouds), Jack Reynor (Midsommar) ou Sam Nivola (Maestro) ? A moins que le coupable ne soit Isabelle Adjani, qui interprète une amie de la famille ?

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'abonnés Netflix partageaient leurs avis sur Un couple parfait en septembre dernier, quand les d'autres étaient conquis par son générique décalé. Du côté des critiques spécialisées, Le HuffPost salue "un Cluedo trépidant", "rythmé façon Big Little Lies", quand il s'agit, pour le magazine spécialisé Première, de "l'obsession pour le week-end", "qui mise sur son immense star power et un certain sens du second degré" pour une série "qui ne doit pas être prise au sérieux".

Plus mesurés, Ecran large estime qu'il s'agit "d'un sous A couteaux tirés qui ne fait pas d'étincelles mais qui ne fait pas de mal non plus", quand Le Point Pop juge qu'elle "s'impose comme une série efficace aux nombreux rebondissements" avec "un humour décalé", malgré "un rendu final qui manque un tant soit peu d'originalité". Les 6 épisodes de Un couple parfait, de moins d'une heure, sont toujours disponibles sur Netflix.