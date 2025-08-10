Les miroirs dans les ascenseurs ne sont pas là pour se refaire une beauté : il y a une raison plus importante

En entrant dans un ascenseur, on prête rarement attention au miroir qu'il contient. Pourtant, il n'est pas là par hasard, il y a une raison bien précise.

Qu'on soit en retard ou en avance, on a toujours tendance à prendre le temps de se refaire une beauté dans le miroir de l'ascenseur. Pourtant, c'est bien loin d'être leur utilité première : les miroirs ont bien plus de fonctionnalités qu'on ne le pense. Même si leur présence est une évidence pour les constructeurs, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pourquoi, quelques explications s'imposent.

L'ascenseur moderne, conçu pour le transport de personnes, a été créé sous l'impulsion de l'inventeur Elisha Otis en 1850. Tandis qu'auparavant, ils étaient utilisés pour le port de charges lourdes, les ascenseurs qu'il crée sont désormais équipés d'un dispositif de sécurité automatique, plus adapté au transport de personnes. Ce système empêche le risque de chute libre en cas de rupture du câble de traction. Et, dès 1857, une glace est installée à l'intérieur des ascenseurs publics.

C'est principalement par soucis de sécurité que les entreprises ont décidé d'ajouter ces miroirs. En effet, leur reflet permet de voir les faits et gestes des autres usagers. Ils sont même idéaux pour repérer les signes avant-coureurs d'un vol ou d'une agression. Ils peuvent également dissuader certaines personnes de commettre des actes de vandalisme ou d'avoir des contacts physiques indésirables.

© 123RF

Mais la raison première de la présence de miroirs dans les ascenseurs est encore ailleurs : pour les usagers, il est primordial que ces ascenseurs soient synonyme d'apaisement. Avec cette idée en tête, les constructeurs ont décidé d'installer des miroirs dans le but précis d'augmenter la sensation d'espace et de profondeur. Cela réduit considérablement le niveau d'anxiété chez les personnes claustrophobes.

L'ascenseur est par ailleurs une solution non négligeable pour les usagers porteurs de handicaps contraignant leurs capacités physiques. Si un individu est en fauteuil roulant, il pourra plus facilement se repérer et manœuvrer son fauteuil en s'aidant du miroir présent dans la cabine. Ses entrées et sorties se feront ainsi plus confortablement.

Finalement, la dernière fonction des miroirs, sans doute la moins importante, est de distraire les utilisateurs durant leur trajet. Ils peuvent ainsi se recoiffer, se maquiller ou se prendre en photo. Tout est bon pour faire passer le temps. Évidemment, ces miroirs ne sont pas partout : dans les ascenseurs très spacieux ou dotés d'une vue panoramique, leur utilité est amoindrie par exemple. Ils sont également peu présents dans les hôpitaux pour éviter aux patients de se voir dans un état maladif qui risquerait d'altérer leur humeur.