"Gros coup de cœur" : cette série romantique à voir en seulement 4 heures fait craquer les abonnés de Netflix

Les abonnés de Netflix ont pu découvrir la semaine dernière cette nouvelle série romantique attachante avec deux stars américaines au casting.

Envie d'un peu de douceur en ce début d'automne ? Netflix a mis en ligne fin septembre une nouvelle série romantique à binge-watcher en seulement 4 heures. Idéale pour les amoureux du genre, la série a conquis les abonnés grâce à son duo principal composé d'acteurs bien connus du petit écran.

Cette nouvelle série repose sur un grand classique du genre romantique : les opposés qui s'attirent ! Nobody wants this, par Erin Foster, suit la relation improbable entre une podcasteuse irrévérencieuse, agnostique, et qui n'a pas la langue dans sa poche et un rabbin cool. Si l'attirance entre les deux est évidente, les obstacles vont mettre des bâtons dans les roues de leur amour naissant.

© Adam Rose/Netflix © 2024

Les deux protagonistes de Nobody wants this sont incarnés par Adam Brody, inoubliable Seth Cohen de Newport Beach, et Kristen Bell, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Veronica Mars. Le pari de la série repose davantage sur la réunion de ces deux stars du petit écran du début des années 2000 que de son scénario assez conventionnel. Mais l'alchimie entre les deux acteurs fait des étincelles et a séduit les abonnés qui ont déjà pu découvrir la série.

"Gros coup de coeur", écrit une internaute sur X qui a "dévoré les épisodes" en saluant "le côté drôle et léger" du programme. Même son de cloche pour cet utilisateur du réseau social d'Elon Musk qui salue une série "feel good", quand un autre estime que la série est "parfaite pour le week-end".

Au casting, les téléspectateurs pourront (re)découvrir également Justine Lupe (Succession), Timothy Simons (Veep), Jackie Tohn (Glow) ou Emily Arlook (The Good Place) et Sherry Cola (Les dessous de la famille). Composée de seulement 10 épisodes d'une vingtaine de minutes, Nobody wants this est la série idéale à binge-watcher pendant un week-end pluvieux. L'intégralité de la série est disponible sur Netflix.