Ce nouveau thriller inspiré d'une histoire vraie folle va tenir en haleine les abonnés de Netflix

Netflix met en ligne un nouveau film inspiré d'un véritable fait divers complètement fou, qui promet de susciter la curiosité des abonnés de la plateforme de streaming.

Chaque semaine, Netflix met en ligne de nouveaux programmes pour ne pas lasser ses abonnés. Il est ainsi possible de découvrir dans les prochains jours ce thriller inspiré d'une histoire vraie hallucinante. Après Monstres, les amateurs de true crimes vont être de nouveaux conquis par ce projet, c'est peut-être le programme idéal pour vous !

Ce nouveau film Netflix marque les premiers pas de l'actrice Anna Kendrick (Pitch Perfect, Twilight) à la réalisation. Elle y joue également le premier rôle : celui d'une femme qui a échappé de peu à un serial killer rencontré dans une émission TV. Dans les années 1970, une vague de meurtres fait la une des journaux et inquiète la population. Dans ce contexte, une femme qui espère devenir comédienne participe à l'émission The Dating Game, équivalent de Tournez manège. Mais elle est loin de se douter qu'elle se retrouve face au tueur en série en question...

© Leah Gallo/Netflix © 2024. Photo de plateau 5900

Le film Une femme en jeu revient ainsi sur la terrible histoire vraie qu'a pu vivre Cheryl Bradshaw. Cette dernière s'est effectivement retrouvé dans l'émission The Dating Game auquel participait également Rodney Alcala, sans qu'elle ne sache alors que ce dernier était un violeur et tueur en série. Cheryl Bradshaw a d'ailleurs failli être piégé par cet homme, avant de juger son comportement inquiétant. Condamné à mort en Californie en 2010 pour le meurtres de cinq personnes à la fin des années 1970, on ne sait pas exactement combien de victimes aurait fait Rodney Alcala : le chiffre varie entre 8 et 130 selon différentes estimations. Il est mort le 24 juillet 2021, à 77 ans.

Nul doute non qu'une telle histoire promet de passionner les abonnés de Netflix, qui plébiscitent régulièrement les séries et films inspirés de véritables criminels, ainsi que les documentaires true crime. Face à Anna Kendrick dans le rôle de Cheryl Bradshaw, c'est l'acteur Daniel Zovatto (It Follows, L'exorciste du Vatican...) qui incarne le criminel. Kathryn Gallagher (You, Gossip Girl), Tony Hale (Veep, Arrested Development) ou encore Nicolette Robinson (L'amour au temps du Corona, The Affair) figurent également au casting.

Si vous souhaitez découvrir Une femme en jeu, c'est sur Netflix qu'il va falloir se rendre. Ce thriller est mis en ligne sur la plateforme par abonnement ce vendredi 18 octobre. Idéal pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween !