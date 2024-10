Cette série de 2019 avait prédit le futur : les 6 épisodes sont enfin disponibles gratuitement en France

En 2019, cette série britannique avait prédit plusieurs événements qui se sont finalement produits. Elle est disponible gratuitement en France.

"Un monde anxiogène" pour Libération, "un futur sombre et angoissant" selon Télé-Loisirs... En 2019, cette série qui décrivait un avenir proche effrayant était autant acclamée par la critique qu'elle terrifiait le public, comme pour avertir les téléspectateurs et lui donner les clés pour éviter qu'un tel futur ne se produise. Pourtant, force est de constater que cinq ans plus tard, Years and Years reste plus que jamais d'actualité.

Ecrite par Russell T. Davies (It's a Sin, Doctor Who), cette série suit dans un futur proche une famille britannique, dont la vie est bouleversée sur quinze années par des événements politiques mondiaux. Considérée comme la meilleure série de l'année 2019 par la presse, c'est une dystopie à voir absolument tant elle décrypte avec précision et finesse les dérives de la technologie, du populisme (Emma Thompson y incarne une Première ministre terrifiante), mais également les conséquences dramatiques des guerres et des crises migratoires.

Lorsqu'on regarde Years and Years cinq ans après sa sortie, on ne peut que s'étonner de découvrir à quel point la série avait visé juste. Déjà acclamée par son écriture puissante d'un futur peu enviable, elle illustre à quel point Russell T. Davies avait anticipé certains événements... qui se sont bien produits.

Si certains son triviaux, comme la robe portée quelques années plus tard par la Première ministre Liz Truss (ressemblant étrangement à celle d'Emma Thompson dans une scène de la série), d'autres sont plus édifiants : la fiction imaginait déjà en 2019 qu'une pandémie mondiale allait toucher le monde (juste avant le Covid-19 donc), le décès de la reine Elizabeth II (qui a eu lieu en 2022), l'invasion de l'Ukraine par la Russie (en 2022), la récession économique et l'inflation record qui ont suivi, mais également l'arrivée au pouvoir de dirigeants populistes et ultra-conservateurs.

"On m'a toujours dit que mes histoires étaient improbables, et voilà que l'une d'entre elles, justement écrite pour dire à quel point je trouve notre époque folle, est jugée visionnaire. Quelle douce ironie !", avait réagi le showrunner au micro de Télérama en mars 2021. Si vous êtes passé à côté de ce bijou de télévision, on vous recommande de le rattraper rapidement. D'autant plus que c'est gratuit : Years and Years est disponible sans frais dès le 29 octobre sur france.tv, avant d'être diffusée sur France 2 le 6 novembre.