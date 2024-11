Le film Disney le plus vu de tous les temps revient pour une suite : c'est le dessin animé à ne pas louper pour les fêtes

Ce gigantesque succès de Disney, film le plus regardé sur les plateformes de streaming, revient enfin pour une suite. A point nommé pour les fêtes de fin d'année.

Ce n'est pas un film Marvel, ni une production Star Wars et encore moins La Reine des Neiges : en 2023, ce long-métrage sorti il y a 8 ans est devenu le film Disney le plus regardé de l'histoire de tous les temps en streaming. Face à un tel succès, la firme de Mickey a décidé de lui donner une suite. Et cette fois, elle est déjà à voir dans les salles de cinéma !

Il s'agit en effet un dessin animé qui a connu un incroyable succès sur Disney+. Plus de 80 milliards de minutes de ce long-métrage ont été visionnées en streaming selon les informations de Bloomberg, comme si le film avait été vu 748 millions de fois. Il s'est hissé à plusieurs reprises dans le top 10 cette année, régulièrement à la première place du classement. Il s'agit bien sûr de Vaiana, la légende du bout du monde.

L'adolescente pleine de caractère qui part en aventure sur les mers polynésiennes pour sauver son île et découvrir son destin a séduit le public. Il avait en effet rapporté 643 millions de dollars de recettes mondiales à sa sortie, et généré plus de 5 millions d'entrées en France. Le succès s'est confirmé dans les années qui ont suivi, avec les audiences streaming dépassant tous les records.

C'est donc sans surprise qu'une suite, sobrement intitulée Vaiana 2, arrive sur nos écrans en cette fin d'année 2024. Ce second opus réunit Moana et Maui, trois ans après leurs aventures, pour un nouveau voyage, entourés de marins improbables. Si le scénario reste nébuleux, l'enthousiasme est bel et bien présent chez les fans : la bande-annonce sortie en mai dernier a été visionnée plus de 178 millions de fois en seulement 24 heures, un record pour un film Disney ou Pixar.

Vaiana 2 est à voir exclusivement au cinéma en France à partir du mercredi 27 novembre, tandis qu'un long-métrage en live action a été annoncé pour l'été 2026. Et si vous souhaitez vous remémorer les aventures de l'héroïne de l'île de Motunui, le premier volet est toujours disponible en streaming sur Disney+, moyennant un abonnement à la plateforme.