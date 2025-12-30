Nommé aux César, cet acteur français a pourtant été moqué par les Américains

Ce comédien français était nommé aux César 2025, mais également pour la cérémonie américaine qui récompense le pire d'Hollywood.

Cet article a été publié initialement le 25 février 2025. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Cinéma.

Que ce soit à Hollywood ou en France, la carrière d'un comédien est semée d'embûches : il est déjà difficile de débuter et de se faire un nom dans le milieu, il est d'autant plus compliqué de cumuler les rôles qui font l'unanimité jusqu'à obtenir des récompenses. Et même lorsqu'un acteur est durablement installé, sa carrière est faite de hauts et de bas.

Et ce n'est pas cet acteur franco-algérien, reconnu (et à raison) dans nos contrées hexagonales, qui dira le contraire. Déjà récompensé à plusieurs reprises pour sa carrière débutée en 2009, il s'est imposé jusqu'à devenir l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Il est d'ailleurs nommé pour le César du Meilleur acteur au début de l'année 2025... alors qu'outre-Atlantique, les Américains l'ont nommé pour les très impopulaires "Razzie Awards", méchante cérémonie qui "récompense" le pire d'Hollywood.

Tahar Rahim n'a pourtant pas à rougir de sa carrière américaine : le comédien de 43 ans s'est illustré dans la production anglophone, notamment dans la série Extrapolations, mais aussi la mini-série Le Serpent ou dans le biopic Désigné coupable, qui lui avaient tous deux valu une nomination aux Golden Globes. On avait également pu le voir dans Napoléon de Ridley Scott.

La carrière américaine de Tahar Rahim est aussi riche que son parcours français. Mais les Razzie Awards s'amusent à moquer injustement les longs-métrages qui ont déçu l'année passée. Et à ce titre, Madame Web, dans lequel Tahar Rahim incarne Ezekiel Sims, s'est fait dégommer par la critique et le public à sa sortie en 2024. Conséquences : l'acteur a été nommé pour le Razzie Award du "pire second rôle masculin", face à Jack Black, Shia LaBeouf, Kevin Hart ou Jon Voight.

Que Tahar Rahim se rassure : cela n'entachera en rien sa réputation d'acteur caméléon et extrêmement rigoureux. Sa prestation dans le film Monsieur Aznavour l'a récemment confirmé. Alors qu'il avait déjà remporté deux César au tout début de sa carrière, le mari de Leïla Bekhti était de nouveau nommé pour sa prestation bluffante du chanteur pour le prix du meilleur acteur.

Si Tahar Rahim n'a pas remporté le César du meilleur acteur 2025, s'inclinant face à Karim Leklou, il n'a pas non plus remporté le Razzie Awards, qui a été "décerné" à Jon Voight. L'honneur est sauf.