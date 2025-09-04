Dark Vador n'a jamais dit "Luke, je suis ton père" dans Star Wars : l'erreur est très courante

C'est l'une des répliques cultes de l'histoire du cinéma, pourtant, c'est rare qu'on la dise correctement.

S'il y a bien une scène dont tout le monde se souvient dans la saga Star Wars, c'est celle-ci : à la fin de L'Empire contre attaque (épisode V sorti en 1980), Luke se retrouve seul face à Dark Vador dans la Cité des nuages. Le jeune Jedi sort alors pour la première fois son sabre face à l'emblématique figure des troupes impériales et se lance dans un duel acharné. A la fin de la confrontation cependant, Dark Vador l'emporte et coupe la main du jeune homme.

Vient alors une réplique, devenue célèbre et dont tout le monde se souvient, 45 ans après la sortie du film. Une révélation qui a pris tout le monde par surprise à l'époque et qui reste l'un des plot twists majeurs de la science-fiction. Dark Vador révèle alors au Jedi qu'il est son père.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 28/08/2025)

Jusque-là, tout va bien (sauf pour ce pauvre Luke qui voit toute sa vie bouleversée, en plus d'avoir perdu l'usage de sa main). Mais beaucoup de personnes se trompent lorsqu'elles se prêtent au jeu de la récitation. Vous pensez probablement que Dark Vador prononce la phrase "Luke, je suis ton père"... Mais non !

L'antagoniste principal de la saga Star Wars ne prononce en effet jamais le prénom de son enfant. La véritable réplique, et la différence est subtile, est : "Non. Je suis ton père". La différence est certes minime, mais il n'empêche que beaucoup de fans qui pensent prononcer la réplique à la perfection se trompent en employant le nom de Luke.

Alors, pourquoi est-on persuadé que Dark Vador prononce le prénom de Luke ? Difficile de le savoir. Il s'agit peut-être d'un "effet Mandela", un phénomène qui repose sur la mémoire collective : un souvenir faux peut devenir notre réalité grâce à des stimulis extérieurs. L'effet de groupe, en l'occurence les répétitions erronées de la réplique, font qu'on en devient persuadé qu'il s'agit de la vérité. Il faut dire que la phrase "Luke, je suis ton père" a été prononcée maintes fois, que ça soit dans des parodies ou sur d'autres supports, au point de devenir un pilier de la pop culture.