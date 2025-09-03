Ce message reçu sur WhatsApp peut paraitre inoffensif, il s'agit en réalité d'une tentative de piratage de votre compte

Ce message n'est pas à prendre à la légère s'il s'affiche sur votre téléphone.

Un compte WhatsApp est quelque chose de précieux pour de nombreux utilisateurs. Ces derniers y stockent régulièrement de nombreuses informations sensibles, personnelles, ou même bancaires. Ce faisant, ces comptes sont une mine d'or pour les pirates informatiques qui cherchent à accéder à vos informations.

C'est pourquoi WhatsApp met régulièrement son application à jour avec de nouvelles sécurités, résolutions de bugs et protections contre les failles. Hélas, ces dernières fonctionnalités ne peuvent pas bloquer toutes les tentatives de piratage qui fleurissent ces dernières années. Un message en particulier devrait notamment inquiéter tous les utilisateurs de WhatsApp lorsqu'il s'affiche sur leur téléphone.

Il est même déjà possible et probable que vous ayez déjà reçu le message en question. Il s'agit d'une alerte spéciale de WhatsApp qui s'affiche directement sur votre écran comme la notification d'un nouveau message d'un de vos contacts. A une différence près cependant : il s'agit d'un message officiel envoyé par les équipes de WhatsApp.

Nous ne parlons nullement d'un pirate informatique qui se fait passer pour WhatsApp, mais bel et bien d'un message des responsables de l'application. Ce message se présente généralement sous une forme de code à six chiffres et vous permet de vous connecter à votre compte WhatsApp lorsque vous utilisez ce dernier sur un nouvel appareil.

Ce message est donc inoffensif en apparence, mais il indique donc que quelqu'un dispose de votre numéro de téléphone et cherche à accéder à votre compte WhatsApp. A moins que l'un de vos amis ne cherche à vous faire une blague (ou une petite frayeur), il y a fort à parier qu'il s'agisse d'un pirate informatique qui tente d'accéder à votre compte sur un autre appareil.

Heureusement, il est impossible pour une personne tierce d'accéder à votre compte WhatsApp sans le code reçu dans le message en question. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette tentative de connexion et au moindre doute, le mieux à faire est donc de l'ignorer ou même de le supprimer afin d'être certain que personne ne puisse le lire par la suite. Assurez-vous tout de même que personne n'ait un accès à vos SMS, faute de quoi, cette dernière pourra consulter le code et se connecter à votre compte WhatsApp.