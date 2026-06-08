Le thermomètre s'emballe encore : 30 degrés, même dans la moitié nord, dans quelques jours

Si la semaine débute sous un temps mitigé, la météo va s'améliorer progressivement. Les températures vont remonter, allant jusqu'à dépasser les 30 degrés dans de nombreuses villes.

Après un début juin perturbé, la semaine commence sous une météo maussade avec des températures qui sont en dessous des normales de saison. La France se trouve en bordure de l'anticyclone des Açores, mais aussi d'une perturbation venue des îles britanniques. Mardi 8 juin après les orages de la veille, le temps est encore pluvieux au nord-ouest dans une ambiance un peu fraiche pour la saison : à peine 20 degrés. Les températures matinales sont aussi justes, entre 5 et 10 degrés. Le lendemain, les pluies se décalent au nord-est. Dans le sud, le soleil s'affirme et le mercure grimpe dans le sud-est où il fait jusqu'à 29 degrés.

Le dégradé nord-sud continue ensuite jeudi et vendredi : le soleil s'affirme au sud donnant une impression estivale. Attention toutefois, dans le sud-est, mistral et tramontane souffleront. A contrario, au nord, les nuages persistent, des averses s'abattent. Cependant, les températures devraient commencer à remonter pour repasser au-dessus des normales de saison, entre 20 et 24 degrés au nord.

La bonne nouvelle vient pour le week-end avec une réelle amélioration généralisée du temps grâce à l'anticyclone des Açores qui remonte. De belles journées sont annoncées, même si quelques ondées restent possibles dans le nord-est. Les températures pourront dépasser les 25 degrés sur une majeure partie du pays. Dans le sud et l'ouest, les 30 degrés peuvent être atteints par endroits. C'est ce que confirme le modèle européen ECMWF avec de très fortes chaleurs sur le pays et particulièrement dans le sud-ouest.

© La Chaine météo

Dimanche sera une journée chaude sur tout le pays : il est attendu 28 degrés à Lille, 29 à Paris et Lyon, 31 à Rennes, 32 à Nantes et Toulouse, 34 à Bordeaux. Ainsi, entre mercredi, journée à l'indicateur thermique national le plus bas (16,1) et dimanche, certaines villes gagnent plus de 10 degrés sur leurs températures maximales. Il sera donc possible de profiter ce week-end, mais en faisant attention à l'exposition au soleil.

De telles températures pourraient ensuite se maintenir, sans pour autant tourner à la vague de chaleur. Ces prévisions restent toutefois à confirmer au vu du délai. Pour ceux qui ont envie de retrouver une ambiance estivale, il ne devrait donc rester plus que quelques jours à patienter.