15 ans après le début de sa diffusion, cette série adorée devenue incontournable s'achève définitivement

Cette série culte, l'une des meilleures des années 2010, s'achève bientôt 15 ans après le début de sa saison 1.

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les séries qu'on adore ! Certaines témoignent d'une longévité impressionnante et réussissent à garder leurs fans en alerte pendant plus d'une dizaine d'années. C'est le cas de ce programme culte, qui a débuté sa diffusion en 2010. Elle s'achève définitivement à la rentrée 2025, quinze ans plus tard.

Après six saisons, 52 épisodes et trois films, Downton Abbey tire enfin sa révérence. La série créée par Julian Fellowes s'achève au cinéma dès ce mercredi 10 septembre avec une conclusion en forme de long-métrage. Les Crawley et leurs domestiques vont dire adieu aux fans dans Downton Abbey III : le grand final, qui narre l'entrée des protagonistes dans les années 30 et, avec eux, de nouveaux défis : divorce de l'héritière, dilapidation de la fortune, transmission du domaine sont autant d'enjeux que devront résoudre la famille d'aristocrate anglaise dans cet ultime chapitre.

© Focus Features/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com/SIPA (publiée le 04/09/2025)

De 2010 à 2015, Downton Abbey a passionné des millions de spectateurs en faisant la chronique de ces aristocrates anglais dont la transmission du domaine familial est compromis suite à la mort de l'héritier dans le naufrage du Titanic. La série dramatique et historique a ainsi exploré les évolutions sociales des années 1910 à la Première Guerre mondiale, en passant par les années folles, en se concentrant à la fois sur les aristocrates et leurs domestiques.

Fresque historique passionnante dans ces trois premières saisons, la qualité a quelque peu diminué par la suite (avec notamment le départ de certains de ses protagonistes). Mais l'intérêt des fans, lui, n'a jamais baissé (10 millions de spectateurs en moyenne au total au Royaume-Unis, un score encore supérieur aux Etats-Unis). La série a remporté de nombreuses récompenses jusqu'à devenir cultes aux Etats-Unis. Si la sixième saison est venu clore la série en 2015, Downton Abbey a connu une seconde vie au cinéma de 2019 à aujourd'hui avec un très beau succès au cinéma.

Si vous souhaitez rattraper la série avant la conclusion de la saga au cinéma, les 6 saisons de Downton Abbey sont disponibles en streaming sur les plateformes Disney+ et Netflix. Les deux premiers films sont, eux, à découvrir à l'achat ou à la location sur les plateformes de VOD.