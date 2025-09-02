Les araignées restent loin de la maison si on vaporise un produit ménager courant à cet endroit clé

Avec l'arrivée de l'automne, les araignées cherchent à s'installer dans nos maisons. Une astuce simple et naturelle suffit pour les tenir à distance.

L'automne arrive. La rentrée est là et les températures baissent. Alors que les nuits se font plus longues et plus fraîches, signalant l'arrivée imminente de l'automne, il est temps de se préparer un intérieur cosy. Malheureusement, cette saison est aussi propice à l'invasion de nos maisons par de petits visiteurs indésirables : les araignées. Bien que la plupart des espèces d'araignées soient inoffensives et sont même bénéfiques pour la biodiversité, on préfère tout de même les voir ailleurs que dans nos intérieurs ! La présence d'araignées en rebutent plus d'un sans compter qu'elle donne l'impression d'une maison mal nettoyée.

Heureusement, il existe une méthode simple et naturelle pour les tenir à distance, et vous avez probablement déjà l'ingrédient clé dans votre placard de cuisine : le vinaigre blanc. Déjà utilisé par de nombreux experts du ménage et fées du logis, le vinaigre blanc cumule les qualités. Grâce à son odeur forte et à ses propriétés acides, le vinaigre blanc est aussi un répulsif très efficace contre les araignées.

La raison est simple, les araignées détestent aussi l'odeur puissante du vinaigre blanc. Encore faut-il savoir bien l'utiliser, connaître le bon dosage mais aussi l'endroit clé où déposer votre répulsif.

Voici pour cela un mode d'emploi simple, déjà testé !

Commencez par remplir une bouteille avec des parts égales de vinaigre blanc et d'eau. Le plus simple est de disposer d'un vaporisateur spray pour pouvoir facilement mettre votre mélange.

Vaporisez ce mélange autour des points d'entrée, en particulier les encadrements de portes, les rebords de fenêtres, les bouches d'aération et autres fissures par lesquelles les araignées pourraient entrer.

Il ne reste plus qu'à surveiller et traiter régulièrement ces "emplacements clés" pour former une barrière naturelle contre les intrusions d'araignées.



L'odeur du vinaigre blanc vous rebute ? Pas de problème, il existe une astuce qui ne jouera pas sur l'efficacité du vinaigre blanc. Il suffira d'ajouter au mélange un peu d'huile essentielle, par exemple de lavande ou de menthe poivrée. Quelques gouttes suffiront.