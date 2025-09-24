"Un film de dingue" : Steven Spielberg a adoré ce nouveau film en salles cette semaine

Steven Spielberg a été impressionné par ce thriller qui sort au cinéma cette semaine.

Qui de mieux placé qu'un grand réalisateur pour recommander un film à voir au cinéma ? Cinéaste et cinéphile de renom, Steven Spielberg ne se prive jamais de complimenter les œuvres récentes qui l'ont impressionné dans les salles obscures. Et lorsque l'auteur d'immenses classiques du septième art (E.T., Les dents de la mer, Jurassic Park Il faut sauver le soldat Ryan ou encore La liste de Schindler) fait l'éloge d'un film, cela vaut sans doute la peine d'y jeter un œil !

Dernièrement, Steven Spielberg a chanté les louanges d'un thriller avec Leonardo DiCaprio, qui sort en salle ce mercredi 24 septembre. Il s'agit de la dernière réalisation de Paul Thomas Anderson, réalisateur et scénariste américain qui a signé There will be blood, Phantom Thread et Licorice Pizza, cinéaste connu pour ses compositions précises, ses plans séquences inoubliables et sa direction d'acteurs. Un talent indéniable qu'il démontre une nouvelle fois dans Une bataille après l'autre.

Photo Courtesy Warner Bros. Pictures © Photo Courtesy Warner Bros. Pictures

Une bataille après l'autre suit un ancien révolutionnaire paranoïaque (incarné par Leonardo DiCaprio) qui vit avec sa fille depuis 16 ans sous une fausse identité. Le jour où son ennemi juré refait surface, sa fille disparaît, il est forcé à renouer avec son passé pour la sauver.

Cette adaptation livre du roman Vineland de Thomas Pynchon, transposé à notre époque, est adapté à tous les goûts : il mêle action, drame familial, thriller, humour noir et satire politique. Les bandes-annonces très mystérieuses promettent en tout cas un film explosif et détonnant !

"Quel film de dingue, mon dieu !", a réagi Steven Spielberg lors d'une session questions réponses organisée avec Paul Thomas Anderson, ajoutant que "tout est vraiment incroyable". Il n'hésite d'ailleurs pas à comparer le ton du long-métrage à un immense classique du cinéma : Docteur Folamour de Stanley Kubrick.

"Cela donne une sorte de comédie absurde, mais prise très au sérieux, car elle reflète parfaitement ce qui se passe dans ce pays tous les jours", a-t-il argumenté. Ces compliments délivrés par l'un des grands maîtres d'Hollywood sont en accord avec le reste de la critique internationale. Nous en tout cas, ça nous donne très envie de voir Une bataille après l'autre ce mercredi !