Dans une semaine, la série la plus terrifiante de Netflix revient : sa première saison a cumulé plus d'1 milliard d'heures de visionnage

Une série d'horreur de Netflix est de retour, sa première saison a terrifié les abonnés.

Le mois d'octobre arrive à grands pas, et avec lui, la saison d'Halloween ! Si vous souhaitez vous mettre déjà dans l'ambiance, les plateformes de streaming proposent plusieurs longs-métrages et sagas pour se faire peur. Sur Netflix, il est possible de rattraper les deux premières saisons d'une série terrifiante qui passionne les abonnés depuis 2021. Faites vite, sa troisième saison sort déjà la semaine prochaine.

Sur ses 91 premiers jours de lancement, la première saison de Monstres, centrée sur Jeffrey Dahmer, a cumulé plus d'un milliard d'heures de visionnages (la saison se regardait en moins de 10 heures environ), soit 115,6 millions de vues. Elle reste la quatrième saison de série anglophone la plus vue à son lancement sur Netflix, ce qui lui a permis d'avoir droit à deux saisons supplémentaires. Les créateurs ont toutefois choisi le format anthologique, avec une saison centrée sur des criminels différents.

© Courtesy Of Netflix © 2025

Après Jeffrey Dahmer et les frères Menendez, la troisième saison de Monstres va lever le voile sur l'un des tueurs en série les plus terrifiants (et répugnants) des Etats-Unis. Surnommé le "Boucher de Plainfield", Ed Gein a été officiellement reconnu coupable du meurtre de deux femmes, de mutilation de cadavres et de violations de sépultures.

Son nombre de victimes exact n'est cependant pas connu : on suppose qu'il aurait tué au moins 6 autres personnes, mais sans certitude. Ed Gein est connu pour sa violence, et la police a retrouvé des objets fabriqués à partir de restes humains. Son histoire a inspiré de nombreuses œuvres terrifiantes et violentes du septième art, comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Le silence des agneaux ou Maniac.

Connu pour ses rôles dans Sons of Anarchy ou Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur, l'acteur Charlie Hunnam a été choisi pour incarner le tueur en série présumé qui entretenait une relation fusionnelle avec sa mère. Cette dernière est jouée par Laurie Metcalf (Roseanne, Lady Bird). Suzanna Son (The Idol), Tom Hollander (Orgueil et Préjugés, The White Lotus saison 2), Vickie Krieps (Les trois mousquetaires), Lesley Manville (The Crown, Une robe pour Mrs Harris) ou encore la chanteuse Addison Rae complètent la distribution. Vous pouvez les découvrir dans la troisième saison de Monstres sur Netflix : elle est mise en ligne la semaine prochaine, le vendredi 3 octobre 2025.