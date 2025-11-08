Un joyau du patrimoine français transformé en Poudlard pour une exposition Harry Potter, l'entrée est gratuite

Un joyau du patrimoine dans les environs de Marseille a été totalement transformé.

Parue entre 1997 et 2007, la saga Harry Potter continue de prouver sa popularité grâce à la saga cinématographique, la pièce de théâtre, ou les jeux vidéos. L'intérêt du public reste vif, même si les propos transphobes tenus régulièrement par J.K. Rowling ont refroidi de nombreux fans. C'est pourquoi plusieurs projets autour de la franchise magique voient régulièrement le jour, avec une série télévisée d'HBO actuellement en préparation.

Les fans français peuvent aussi découvrir une exposition dédiée à l'univers magique dans une commune du Vaucluse. Elle est accueillie au sein du château de Simiane, à Valréas. La ville et son pôle culture et patrimoine organisent une exposition immersive dans cet univers grâce au concours de Ludo Collection et son fondateur Ludovic Guerber, plus grand collectionneur d'Europe d'objets liés à la saga.

© copyright Ludovic Guerber

L'hôtel particulier, inscrit aux Monuments historiques, a été bâti dès le XVIIe siècle sur la commande de Louis de Simiane, seigneur de Truchenu et d'Esparron, et plusieurs fois restauré. Il est désormais totalement transformé avec de faux airs de Poudlard. Au programme de cette exposition en accès libre : la découverte d'objets rares, accessoires originaux de la franchise cinématographique et des costumes portés à l'écran, mais aussi une balade possible dans des décors reconstitués pour plonger dans la magie de l'école des sorciers, au beau milieu des salles du château de Simiane.

Le samedi 22 novembre, il est également possible de profiter d'une nocturne avec la présence de deux acteurs de la saga cinématographique Harry Potter : Hebe Beardsall, qui a incarné la sœur de Dumbledore dans Les Reliques de la Mort, et Guillaume Lebon, acteur de doublage et voix française de Remus Lupin.

Si vous souhaitez en profiter, ne tardez pas : l'exposition se tient du 8 au 23 novembre 2025 (11h-18h les lundis, mardis, jeudis, vendredis ; 10h-18h les mercredis, samedis, dimanche, et une nocturne le 22 novembre jusqu'à 21h). L'entrée est gratuite pour tous.