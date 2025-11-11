Depuis 60 ans, ces films sont méprisés, mais tout le monde les a vus et revus et les Français ne s'en lassent pas

Cette saga qui a débuté dans les années 1960 est devenue culte et reste un succès à chacune de ses rediffusions.

C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Les diffusions télévisées le prouvent : les Français sont très attachés au patrimoine culturel, et surtout aux classiques du cinéma français. Chaque rediffusion de films français cultes, comme La Septième Compagnie ou La Grande Vadrouille, sont de jolis succès d'audiences. La preuve que le public ne se lasse pas de ces comédies populaires ! Une autre franchise en est également la preuve : parfois moquée et pas toujours bien notée, cette saga est toujours regardée par les Français, toute génération confondue.

Sortie il y a plus de soixante ans, la franchise du Gendarme a débuté avec le succès critique et populaire de son premier épisode, Le Gendarme de Saint-Tropez, en 1964. Réalisé par Jean Girault, le film suit le gendarme zélé Ludovic Cruchot (Louis de Funès) qui est muté au sein d'une brigade mollassonne à Saint-Tropez, dépassée par les nudistes et l'agitation estivale. Michel Galabru, Jean Lefebvre, Guy Grosso et Michel Modo complètent la distribution.

© NANA PRODUCTIONS/SIPA(publiée le 05/11/2025)

Le premier épisode est un succès populaire (7,8 millions d'entrées) et reçoit finalement d'assez bonnes critiques (3,4/5 d'avis spectateurs sur Allociné). Pour Le Parisien libéré, il s'agissait alors d'"un film français drôle et sans prétention", quand Le Figaro saluait un Louis de Funès qui "nous ravit et nous étonne encore par la variété de ses jeux de physionomie", et Libération "ses grimaces impayables". On le juge pourtant souvent "ni très subtil ni très raffiné"...

Les autres épisodes rencontrent des critiques bien plus mitigées tant de la part de la presse que du public (des notes spectateurs entre 2,1 et 2,8/5 sur Allociné). Les scénarios sont souvent jugés trop légers et répétitifs, à cause de gags recyclés. "Même modernisé, le comique troupier a perdu son sel", écrit Télérama a propos du Gendarme à New-York, quand Le Canard Enchaîné fustige le "cabotinage" de Louis de Funès dans Le Gendarme se marie. Pour l'Humanité, le quatrième épisode est le signe de "l'appauvrissement du cinéma français". De son côté, Le Gendarme et les extraterrestres est très mal accueilli, il s'agit d'"un navet supplémentaire" pour La Revue du cinéma.

Il n'empêche : au total, la franchise du Gendarme a cumulé 35,4 millions d'entrées au cinéma pour six films, entre 1964 et 1982. Depuis, elle bénéficie de diffusions télévisées régulières. Malgré le temps qui passe, le succès est toujours au rendez-vous : en 2022, le premier épisode attire 2,2 millions de téléspectateurs et coiffe au poteau les autres programmes diffusés le même jour. En 2020, en plein confinement, ce sont environ 3 millions de spectateurs qui suivent chacun des épisodes diffusés sur M6 (entre 1,5 et 3,5 millions selon les épisodes). A l'été 2024, M6 réunissait encore 2,1 millions de téléspectateurs avec le premier opus, puis 1,3 la semaine suivante avec Le Gendarme à New York.