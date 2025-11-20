Vous avez gâché votre abonnement Netflix si vous n'avez pas regardé ces 5 films et séries en novembre

Ce sont les cinq programmes qu'il fallait absolument voir ce mois-ci sur la plateforme de streaming.

Les abonnements aux plateformes de streaming coûtent de plus en plus chers. Avec des offres mensuelles variant de 7,99 euros par mois (avec publicités) à 21,99 euros par mois, Netflix reste l'une des plus onéreuses. Il est donc préférable de rentabiliser son abonnement en ne ratant pas les meilleures sorties du mois. Et en novembre 2025, il y avait de quoi s'occuper.

Côté films, l'événement du mois était la sortie de Frankenstein de Guillermo del Toro. Le cinéaste mexicain oscarisé s'est emparé du chef-d'œuvre de Mary Shelley qu'il affectionne tant pour en proposer une version fidèle et somptueuse esthétiquement, servie par un casting cinq étoiles (Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz...). Le long-métrage trône en tête du top de Netflix depuis sa sortie le 7 novembre, et le succès ne semble pas près de s'arrêter.

© Ken Woroner/Netflix © 2025

Les autres incontournables de novembre se trouvent du côté des séries. La mini-série historique en quatre épisodes Le président foudroyé, qui revient sur l'ascension du président américain James A. Garfield (Michael Shannon) en évoquant en parallèle l'obsession de son assassin Charles Guiteau (Matthew Macfadyen), a été saluée par la critique et vaut le coup d'œil.

Son succès reste toutefois confidentiel, puisque les abonnés ont préféré se tourner vers le thriller The Beast in Me. Cette série policière suit Claire Danes (Homeland) dans la peau d'une romancière qui enquête sur son voisin (Matthew Rhys de The Americans), principal suspect du meurtre de son épouse. Les huit épisodes ont séduit les abonnés et la série reste dans le top 10 quotidien de la plateforme de streaming.

Les amateurs d'action pouvaient, eux, se tourner vers Last samurai standing. Cette série japonaise est l'adaptation du roman éponyme à succès de Shogo Imamura, qui plonge les abonnés dans le Kyoto du XIXe siècle, où 292 combattants s'affrontent. Des scènes de combats à la "battle royale" sont au rendez-vous.

Mais s'il y a bien une série pour laquelle il fallait conserver son abonnement jusqu'à la fin du mois, c'est bien Stranger Things. Le 27 novembre, Netflix met en ligne les premiers épisodes de la saison 5, qui sera également la dernière pour les gamins de Hawkins. Le monde à l'envers réserve de derniers mystères, que les amateurs de la superproduction ultra-populaire ne veulent absolument pas manquer. Il faudra néanmoins resté abonné pour voir les derniers épisodes : une seconde salve est mise en ligne le 26 décembre, avant le final, prévu pour le 1er janvier 2026.