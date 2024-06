Prime Video : les nouveautés séries et films de juillet sur Amazon

Quelles sont les prochaines sorties à suivre sur Prime Video ? Retrouvez le calendrier détaillé des nouveautés films et séries.

Prime Video a dévoilé son calendrier des sorties du mois de juillet. Dans les prochains jours, plusieurs films et séries seront à binge-watcher sur la plateforme d'Amazon. Si vous voulez découvrir un film de guerre, Land of Bad avec Liam Hemsworth et Russell Crowe est à voir le 12 juillet. Si vous préférez les films d'action déjantés, c'est du côté du Ministère de la sale guerre par Guy Ritchie avec Henry Cavill qu'il faudra se tourner. Si vous préférez les drames, Miller's girls, qui traite d'une relation complexe entre un professeur (Martin Freeman) et son étudiante (Jenna Ortega) est pour vous.

Côté séries, le mois sera plus faible sur la palteforme de streaming d'Amazon, puisqu'il sera possible de découvrir la série d'animation basée sur le long-métrage Sausage Party le 11 juillet avant de binge-watcher Those about to die le 19 juillet (sur l'empire romain avec Anthony Hopkins) ou Betty la Fea : l'histoire continue le 19 juillet. Ci-dessous, découvrez le programme du mois sur Prime Video.

The Office (saison 1 à 9) : 1er juillet

Teen Wolf (saison 1 à 6) : 1er juillet

Young Sheldon (saison 1 à 5) : 1er juillet

Ninjago (saison 4) : 1er juillet

Sam Morrill : you've changed (saison 1) : 9 juillet

Sausage party : bouffland (saison 1) : 11 juillet

(saison 1) : 11 juillet Save me (saison 1) : 11 juillet

New York - unité spéciale (saison 17 à 23) : 14 juillet

Those about to die (saison 1) : 19 juillet

Betty la fea - l'histoire continue : 19 juillet



Space Cadet : 4 juillet

: 4 juillet Fary : aime moi si tu peux : 8 juillet

: 8 juillet Land of Bad : 12 juillet

Saga Divergente : 12 juillet

Miller's Girl : 17 juillet

Mon espion 2 : mission Italie : 18 juillet

Le ministère de la sale guerre : 25 juillet

Prime Video a fait une entrée fracassante il y a quelques années sur les programmes sportifs phares en raflant les droits de diffusion de la Ligue 1 notamment, mais aussi la diffusion de plusieurs matchs de Roland Garros ou de grands événements du calendrier.

Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.

Prime Video propose la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.