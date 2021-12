The Witcher : avant la saison 2, récap de la première saison

THE WITCHER SAISON 2. La saison 2 de The Witcher est mise en ligne sur Netflix le 17 décembre 2021. Avant de découvrir ces nouveaux épisodes avec Henry Cavill, voici un récap des rebondissements de la première saison.

[Mis à jour le 17 décembre 2021 à 08h00] La saison 2 de The Witcher est mise en ligne ce vendredi 17 décembre 2021. Difficile de se rappeler des nombreux événements qui ont rythmé la première saison ? Nous vous proposons un petit récap avant d'entamer les nouveaux épisodes de la série portée par Henry Cavill. Dans la saison 1 de The Witcher, Geralt de Riv est un chasseur de monstre (Sorceleur) qui découvre que son destin est lié à celui d'une fille de la forêt en 1231. Au cours de ses aventures, il se retrouve à sauver un certain Duny, qui désire épouser la princesse Pavetta de Cintra. En invoquant le droit de surprise pour payer sa dette, Geralt se trouve en droit de réclamer l'enfant de Pavetta, la petite Ciri, qui n'est pas encoren ée.

Le Witcher finit par le faire des années plus tard. Car en 1263, le royaume de Cintra est envahi par l'empire de Nilfgaard. La jeune princesse de Cintra, Cirilla (Ciri) est envoyée par sa grand-mère la Reine Calanthe chercher Geralt de Riv. Elle se fait capturée par Cahir, un officier de Nilfgaard, mais arrive à s'enfuir en faisant appel à ses pouvoirs. En fuite, Ciri finit par retrouver Geralt avant Cahir et de prendre la fillette sous sa protection. En parallèle, la sorcière Yenefer, amour maudit du Sorceleur, est faite prisonnière par les Nilfgaard. Geralt la croit morte. Ci-dessous, le récap détaillé de la première saison de The Witcher avant la saison 2.

La saison 2 de The Witcher arrive. Mais avez-vous bien en tête la saison 1 ? pic.twitter.com/ieLq37kxve — Netflix France (@NetflixFR) December 12, 2021

Couronnée de succès lors de sa mise en ligne en 2019, la première saison de l'adaptation des livres d'Andrzej Sapkowski (eux-mêmes adaptés en jeux vidéo à succès développés par CD Projekt Red) met en scène Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, le Sorceleur, un chasseur de monstre qui loue ses services aux plus offrants. La saison 1 s'achevait par la rencontre de Geralt et de Ciri, une princesse dont le destin est lié au Sorceleur. Et comme on peut le voir dans la première bande-annonce de la saison 2 (juillet 2021), ci-dessous, le parcours du duo sera semé d'embûches. Geralt compte donc emmener Ciri en sécurité dans la forteresse de Kaer Morhen où il espère la protéger mais aussi la former aux rudiments du combat à l'épée.

Convaincu que la vie de Yennefer s'est envolée lors de la bataille du Mont Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l'endroit le plus sûr qu'il connaisse, la maison de son enfance à Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu'elle possède.

Henry Cavill : Geralt de Riv

Anya Chalotra : Yennefer

Freya Allan : Ciri

Joey Batey : Jaskier

Kristofer Hivju : Nivellen.

Yasen Atour : Le Sorceleur Coen

Paul Bullion : Lambert

Kim Bodnia : Vesemir

Agnes Bjorn : Vereena

Thue Ersted Rasmussen : Eskel

Mecia Simson : Francesca

Aisha Fabienne Ross : Lydia.

C'est sur la plateforme Netflix que la série The Witcher sera diffusée en exclusivité en streaming. Les abonnés le savent, il suffit de débourser une dizaine d'euros chaque mois pour profiter d'un catalogue plus que fourni en séries et films. Concernant The Witcher, Netflix applique la même méthode de diffusion que pour ses autres séries originales, à savoir la mise en ligne des nouveaux épisodes dans leur totalité dès 9h01 heure française.

Alors que la saison 2 n'était pas encore sortie, une saison 3 de The Witcher a officiellement été annoncée. En plus de cette bonne nouvelle pour les fans du Sorceleur, un anime (après celui centré sur Vesemir) ainsi qu'une série à destination des enfants et de leurs familles, prenant place dans l'univers de la série, sont actuellement en préparation. Après les romans et les jeux vidéos, The Witcher continue d'étendre son univers sur Netflix. Pour l'heure, aucune autre précision, et aucune date de sortie, n'ont accompagné ces annonces.