Ce nouveau film de braquage en haute altitude va tenir en haleine les abonnés de Netflix

Les abonnés de Netflix peuvent découvrir un nouveau film de braquage de haute tension ce week-end. C'est la nouveauté à découvrir sur la plateforme de streaming cette semaine !

Le braquage d'un avion avec un butin de 500 millions de dollars en or. C'est le programme fou du nouveau film à découvrir sur Netflix depuis le 12 janvier. La plateforme de streaming a mis en ligne à cette date un long-métrage d'action et de braquage à destination de ses abonnés, qui pourrait devenir l'un des événements de ce début d'année.

En plein vol est un blockbuster réalisé par F. Gary Gray, cinéaste à qui l'on doit notamment les films Men in Black : International, Fast and Furious 8 ou encore le biopic à succès NWA : Straight Outta Compton. Il n'en est pas à son premier film de casse puisqu'il avait déjà réalisé Braquage à l'italienne en 2005.

En plein vol raconte les aventures d'un voleur expérimenté, chargé par les autorités de réaliser un casse impossible : un vol au cours d'un vol qui relie Londres à Zurich. Le FBI cherche à mettre la main sur 500 millions de dollars en or qui servent à financer la cellule d'un redoutable terroriste, tandis que le héros espère que cette mission de haut vol le blanchira, lui et ses partenaires. Pour mener à bien cette opération, il s'entoure d'un faussaire, d'une pilote, et d'un expert de la tech.

Ce nouveau film d'action réunit un casting de visages très connus du grand public. L'humoriste Kevin Hart, qui a joué dans Scary Movies ou encore le reboot de Jumanji, incarne ici le rôle principal. Il donne la réplique à Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show, Loki), Úrsula Corberó (La Casa de Papel), Billy Magnussen (Mourir peut attendre), Sam Worthington (Avatar) et le français Jean Reno (Leon).

En plein vol mêle les ingrédients de l'action et de la comédie pour séduire les abonnés de Netflix. Si vous avez aimé les franchises Mission : Impossible et Ocean (11, 12, 13...), cette nouvelle production américaine devrait réunir tous les éléments pour vous plaire. Et comme tous films de braquage internationaux, il sera possible de voyager à travers le monde. Les équipes de tournage ont pu poser leurs caméras à Belfast (Irlande du Nord), à Venise (Italie), au château de Miramare (Italie) ou encore à Londres.

Pour voir En plein vol en streaming, il faut donc un abonnement à la plateforme de Netflix actif dès le 12 janvier 2024. Rappelons que le géant du secteur propose trois abonnements au moment de la souscription : un premier à 5,99 euros par mois, moins cher mais le visionnage est interrompu par des publicités, un standard à 13,49 euros par mois, et une offre premium avec tous les avantages possibles à 19,99 euros par mois.