The Witcher : premières photos de Geralt et Ciri dans la saison 2

THE WITCHER SAISON 2 - La prochaine saison de The Witcher se précise : Netflix a partagé les premières photos des prochains épisodes.

[Mis à jour le 6 octobre 2020 à 14h48] Le Witcher prépare son retour sur Netflix. La plateforme de streaming a dévoilé de premières images de la saison 2 de sa série fantastique, véritable succès d'audiences de la fin d'année 2019. Sur ces nouveaux clichés, on peut découvrir la nouvelle armure de Geralt de Riv, le protagoniste, mais également Ciri en plein entraînement avec le Witcher. Cette saison 2 se concentrera sur la relation entre les deux personnages, partis à Kaer Morhen après la Bataille de Sodden. Pour rappel, le protagoniste est persuadé que Yennefer est décédé, alors que les spectateurs ne connaissent pas (encore) son véritable sort.

Si ces premières images offrent un teasing bienvenue, les fans de The Witcher vont devoir patienter avant de découvrir cette saison 2. La sortie des nouveaux épisodes reste prévue pour l'année 2021, sans plus de précision. A noter toutefois que le tournage a dû être interrompu plusieurs mois en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. On ne sait pas encore si cette pause impactera la date de sortie ou non. Ci-dessous, découvrez les premières images de la saison 2 de The Witcher.

The Witcher saison 2.



Nouvelle armure. Même Sorceleur. pic.twitter.com/WNcVSDGpIS — Netflix France (@NetflixFR) October 5, 2020

Ciri (Freya Allan) dans la saison 2 de The Witcher. © JAY MAIDMENT / Netflix

Le casting de la saison 2 de The Witcher révélé

Fin février dernier, on apprenait que The Witcher saison 2 était déjà en tournage. Netflix en profitait par ailleurs pour révéler la liste des acteurs au casting de la prochaine saison. Henri Cavill prêtera de nouveau ses traits à Geralt de Riv, tandis que Yennefer et Ciri seront une nouvelle fois respectivement incarnées par Anya Chalotra et Freya Allan. Joey Batey interpretera également de nouveau le ménestrel Jaskier, à qui l'on doit la désormais célèbre chanson "Toss a coin to your Witcher".

Mais c'est du côté des nouveaux personnages que les annonces risquent d'intéresser les fans des romans d'Andrzej Sapkowski et de leur adaptation en jeux vidéos. Les fans de Game of Thrones reconnaîtront Kristoger Hivju (Tormund) dans le rôle de Nivellen. Le Sorceleur Coen sera incarné pra Yasen Atour (Young Wallander), tandis que Paul Bullion (Peaky Blinders) jouera Lambert. Toutefois, on n'a pas encore de nouvelle de l'acteur qui incarnera Vesemir, le mentor de Geralt. Des rumeurs voudraient que Mark Hamill (Luke Skywalker dans Star Wars) incarne ce rôle, mais rien n'a encore été confirmé. Agnes Bjorn (Monster) sera Vereena, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) incarnera Eskel, tandis que Mecia Simson et Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) joueront respectivement Francesca et Lydia.

La saison 2 de The Witcher, confirmée par Netflix, a démarré son tournage en février 2020, et a dû être interrompu en raison de la crise sanitaire. La série nécessitant de nombreux effets spéciaux et visuels, les fans devront se montrer patient : selon le géant du streaming, la date de sortie est prévue pour l'année 2021.

C'est sur la plateforme Netflix que la série The Witcher sera diffusée en exclusivité en streaming. Les abonnés le savent, il suffit de débourser une dizaine d'euros chaque mois pour profiter d'un catalogue plus que fourni en séries et films. Concernant The Witcher, Netflix appliquera la même méthode de diffusion que pour ses autres séries originales, à savoir la mise en ligne de la première saison dans sa totalité dès 9h01 heure française.

