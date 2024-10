Disney+ : de nouvelles entrées au catalogue pour le mois d'octobre

Disney+ sort de nouvelles séries et de nouveaux films ce mois-ci. On fait le point sur toutes les nouveautés de la plateforme de streaming.

En ce mois d'octobre, plusieurs nouveautés sont à découvrir sur Disney+. La plateforme de streaming propose deux événements attendus : la sortie de Docteur Odyssey, série médicale sur un bateau de croisière de Ryan Murphy avec Joshua Jackson (Dawson). Disponible depuis septembre aux Etats-Unis, elle est mise en ligne sur la plateforme de Mickey le 24 octobre.

Deuxième événement série attendue ce mois-ci, la sortie de la série française Les enfants sont rois, dans laquelle Doria Tillier incarne une mère de famille influenceuse dont la fille a disparu, avec Géraldine Nakache dans le rôle de l'enquêtrice. Les épisodes sont mis en ligne le 23 octobre. Par ailleurs, les abonnés pourront continuer Only Murder in the Building et Agatha All Along, mais aussi découvrir les films Les gardiens de la galaxie et La petite sirène (en live action). Ci-dessous, retrouvez toutes les nouveautés du mois sur Disney+, ainsi que toutes les infos à connaître sur la plateforme de streaming.

Les derniers jours de l'ère spatiale (série dramatique) : 2 octobre

(série dramatique) : 2 octobre Shaun the Sheep (série d'animation) : 2 octobre

Comment j'ai condamné mon assassin (saison 2) : 2 octobre

Hold your breath (film d'horreur) : 3 octobre

Les gardiens de la galaxie 3 : 4 octobre

Bleach, thousand year blood war (saison 3) : 5 octobre

American Horror Story : Delicate (saison 12) : 9 octobre

La Maquina : 9 octobre

Hip-Hop et la maison blanche : 9 octobre

Retour à Las Sabinas (série dramatique) : 11 octobre

Mia et le Lion blanc : 18 octobre

Rivals (série dramatique) : 18 octobre

(série dramatique) : 18 octobre Les enfants sont rois (série policière) : 23 octobre

Dr. Odyssey : 24 octobre

La Petite Sirène (live action) : 25 octobre

Road Diary : Bruce Springsteen and the E Street Band : 25 octobre

Sarah Scazzi, le meurtre qui a déchiré l'Italie (série dramatique) : 25 octobre

Miraculous : les aventures de Ladybug et chat noir (saison 5 partie 2) : 30 octobre

Reasonable doubt (saison 2) : 30 octobre

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.