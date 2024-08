"Disney+ : les nouvelles sorties films et séries à voir en septembre"

Quelles sont les nouveautés qui arrivent au catalogue de Disney+ ce mois-ci ? On fait le point sur toutes les nouveautés de septembre.

Que propose Disney+ pour la rentrée de septembre 2024 ? L'événement du mois est sans conteste la sortie de la nouvelle série Marvel, Agatha All Along. Mettant en scène la sorcière introduite dans Wandavision incarnée par Kathryn Hahn, ce nouveau programme avec Aubrey Plaza, Joe Locke et Patti LuPone est mis en ligne le 19 septembre.

Ce mois-ci, il sera également possible de découvrir deux séries d'animation mixant l'univers Lego avec Star Wars d'une part, et les studios Pixar d'autre part. La plateforme de streaming proposera également une série documentaire en deux parties qui dévoilera les coulisses du magazine de mode Vogue. Ci-dessous, retrouvez toutes les nouveautés du mois sur Disney+, ainsi que toutes les infos à connaître sur la plateforme de streaming.

S'abonner à Disney+

Lego Pixar : Bricktoons : 4 septembre

Les Griffin (saison 22) : 4 septembre

The Resident (saison 6) : 4 septembre

Monstres & cie : au travail (saison 2) : 4 septembre

: au travail (saison 2) : 4 septembre Shang-Chi et la légende des dix anneaux : 6 septembre

: 6 septembre La vie secrète des épouses mormones : 6 septembre

Hit-Monkey (saison 2) : 9 septembre

Expédition Groenland avec Alex Honnold : 11 septembre

Lego Star Wars : Reconstruire la galaxie : 13 septembre

Une famille à louer : 13 septembre

La cité de la peur : 13 septembre

In Vogue : the 90s (partie 1) : 13 septembre

(partie 1) : 13 septembre Elle l'adore : 13 septembre

How to die alone : 13 septembre

Genius : MLK/X (saison 4) : 18 septmbre

Agatha All Along : 19 septembre

In Vogue : the 90s (partie 2) : 20 septembre

Boule & Bill : 20 septembre

RRRrrrr!!! : 20 septembre

Investigations : crimes paranormaux : 24 septembre

Reines : 25 septembre

L'aile ou la cuisse : 27 septembre

La soupe aux choux : 27 septembre

She taught love : 27 septembre

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.