Sex Education : date, premières images... Tout sur la saison 3

[Mis à jour le 24 juin 2021 à 16h01] Les fans l'attendaient avec impatience : la date de la saison 3 de Sex Education. Après plus d'un an et demi d'attente, Netflix a officialisé le retour des lycéens de Moordale dans un communiqué de presse : c'est le 17 septembre 2021 que les abonnés de la plateforme pourront retrouver Sex Education saison 3, avec huit nouveaux épisodes.

Et autant dire qu'il y aura du changement dans cette troisième saison de la série Netflix, à en croire le résumé fournit par Netflix. Dans la prochaine saison de Sex Education, Otis va avoir de nombreuses relations sexuelles tandis que sa mère, Jean, est enceinte. Eric et Adam vont vivre officiellement leur histoire d'amour au grand jour, alors qu'une nouvelle proviseure arrive au lycée. Enfin, il se pourrait que le message vocal qu'Otis laisse à Maeve, effacé par Isaac, pourrait refaire parler de lui...

© Sam Taylor/Netflix

De nouvelles images de Sex Education saison 3 ont été mises en ligne par Netflix pour accompagner cette annonce. De nouveaux personnages seront également introduits, comme le frère aîné de M. Groff joué par Jason Isaacs, Cal, un.e étudiant.e non-binaire joué.e par Dua Saleh, ou encore Anna, la mère adoptive d'Elsie, jouée par Indra Ové.

Après plus d'un an d'attente, on connaît enfin la date de sortie de la saison 3 de Sex Education. Netflix a annoncé que ce sera le 17 septembre 2021 que nous retrouverons Otis, Maeve, Eric et leurs amis pour de nouveaux cours d'éducation sexuelle. Notons que la saison 1 est sortie en janvier 2019 et la saison 2 en janvier 2020.

La bande-annonce de Sex Education saison 3 n'a pas encore été révélée par Netflix. Véritable carton lors de son lancement l'an dernier, Sex Education se penche sur la sexualité des adolescents mais aussi leurs relations affectives et amoureuses, promet de nouveaux rebondissements dans sa suite. En attendant de découvrir les premières images de la saison 3, retrouvez ci-dessous le trailer de la saison 2 de Sex Education.

Comme c'est le cas pour toutes les séries Netflix, il est possible de visionner Sex Education en streaming simplement en s'abonnant à la plateforme vidéo. Tous les épisodes de la saison 1 sont disponibles pour un temps indéterminé. Il s'agit du moyen légal le plus simple pour découvrir Sex Education.

