"Squid Game" saison 2 dévoile ses premières images, quand sort-elle sur Netflix ?

Netflix a dévoilé les premières images de la saison 2 de "Squid Game", série coréenne qui avait fait l'événement en 2021.

Les fans de Squid Game commençaient à trouver le temps long. Depuis l'explosion de la première saison en septembre 2021, on n'avait plus de nouvelles de la suite de la série coréenne à succès. Ce jeudi 1er février, Netflix a partagé des images et des informations sur les prochaines sorties à venir sur la plateforme de streaming... Et bonne nouvelle, Squid Game en fait partie !

Sur les réseaux sociaux, les abonnés de Netflix ont pu découvrir les premières images de la saison 2 de la série coréenne événement. Dans ces quelques secondes, on retrouve notre héros, Seong Gi-Hun, au téléphone avec ce qui semble être le recruteur du jeu (ou le nouveau maître du jeu). Ce dernier lui assure qu'il "regretterait" sa décision, tandis que le protagoniste lui assure qu'il "le retrouverait. Quoi qu'il arrive".

Peu d'informations à se mettre sous la dent donc avec ces premières images : Seong Gi-Hun va-t-il participer à de nouveaux Squid Game pour détruire le jeu de l'intérieur ? Ou au contraire, a-t-il un autre plan qu'il compte mettre à exécution ? Il faudra patienter la sortie des épisodes, ou, du moins, la mise en ligne d'une bande-annonce plus consistante, pour le découvrir.

Pour rappel, Squid Game est une série dans laquelle 456 personnes en difficulté financière se retrouvent à participer à une compétition de survie. Ils jouent leur vie sur des jeux traditionnels pour enfants. Un seul peut s'en sortir et remporter le prix convoité des 45,6 millions de wons, soit 32 millions d'euros environ. Attention, spoilers. A la fin de la première saison, le héros, Gi-hun remporte le jeu au prix de lourds sacrifices, notamment le décès de Sang-woo et de sa mère. Il découvre également que Il-nam est le créateur du jeu avant qu'il décède. Gi-hun décide cependant de se rebeller contre la poursuite du jeu mortel dans les dernières secondes de la série.

Un retour prévu pour 2024

Ce qui est désormais confirmé cependant, c'est la sortie prochaine de la saison 2. Celle-ci verra bel et bien le jour en 2024, à une date qui n'est, pour l'heure, pas encore précisée avec davantage de détails. Ce qui est certain, c'est que la série coréenne va de nouveau faire l'événement dans les mois à venir.

Car Squid Game a été un succès sans pareil sur Netflix. Elle a trôné plusieurs semaines en tête des programmes non-anglophone les plus vus sur Netflix après sa sortie. La plateforme de streaming annonce d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'elle a cumulé 111 millions de vues en un mois, en faisant le meilleur démarrage du site. A ce jour, elle est toujours la série non-anglophone la plus vu de tous les temps sur Netflix, avec 265,2 millions de vues enregistrées, devant La Casa de Papel ou Lupin. Elle fait même mieux que la première saison de Mercredi ou la saison 4 de Stranger Things, pourtant deux colosses de la plateforme.