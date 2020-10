"The Mandalorian : la saison 2 dévoile un nouveau trailer plein d'action"

THE MANDALORIAN SAISON 2 - Alors que Disney+ s'apprête à lever le voile sur le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, une nouvelle bande-annonce présente ce que l'on peut attendre de cette suite.

[Mis à jour le 20 octobre 2020 à 10h54] Le 30 octobre, les abonnés à Disney++ pourront enfin découvrir la suite de The Mandalorian dont la saison 2 est très attendue. A l'approche de la date de diffusion du premier épisode, Lucasfilm a présenté un nouveau trailer qui permet d'en savoir plus sur la teneur de la saison 2. On y voit notamment le Razor Crest, vaisseau du Mandalorian, s'écraser sur une planète glaciale mais aussi "Mando" partir en quête pour retrouver les semblables de "l'enfant" que tout internet appelle Baby Yoda. Pour cela, le chasseur de primes demande l'aide de Cara Dune (Gina Carano) et Greef Karga (Carl Weathers). Problème, le Mandalorien ne sait pas où il doit se rendre mais il a tout de même un plan : "Si je localise d'autres Mandaloriens, ils me guideront". Retrouvez ci-dessous la dernière bande-annonce en date de The Mandalorian saison 2.

Dans une précédente bande-annonce visible ci-dessous, Lucasfilm révélait que le chasseur de primes va partir dans une quête qu'il n'avait pas prévue. Le trailer nous permet d'entendre une conversation entre "Mando" et une mandalorienne qui lui explique qu'il doit rendre Bébé Yoda "aux siens". La suite de la vidéo nous laisse penser que c'est auprès des Jedi que le guerrier en armure doit mener l'enfant. "Les chansons d'antan parlent de batailles entre Mandalore le Grand et un ordre de sorciers, les Jedi." Reste à savoir s'il réussira à mener à bien cette nouvelle mission qui s'annonce semée d'embuches car, comme on peut le voir dans le trailer, rien ne semble facile pour le Mandalorien qui attire les convoitises en se déplaçant avec Bébé Yoda à ses côtés.

Ce que l'on sait sur la saison 2 de The Mandalorian

La série, portée par un Pedro Pascal sous le casque du Mandalorien au côté d'un adorable "Baby Yoda", va très logiquement être amenée à développer son univers à l'aide de nouveaux personnages et, si l'on en croit les nombreux bruits de couloirs du moment certains de ces personnages sont même déjà connus des fans. D'après les informations du magazine américain Variety, l'actrice Rosario Dawson (vue dans Sin City mais aussi la série Daredevil) aurait été engagée par la production de The Mandalorian pour camper le rôle d'Ahsoka Tano. Très connue des fans des séries d'animation Star Wars Clone Wars et Star Wars Rebels, Ahsoka Tano a été la padawan d'Anakin Skywalker durant la guerre des clones. Jusqu'ici présentée uniquement en animation, Ahsoka Tano pourrait donc pour la première fois passer dans une production en prises de vue réelle sous les traits de Rosario Dawson. L'information n'a cependant pas été confirmée du côté de Lucasfilm.

L'autre bruit de couloir d'intérêt au sujet de The Mandalorian saison 2 concerne nul autre que Boba Fett. Le chasseur de primes mandalorien vu dans L'Empire contre-attaque avant de disparaître au fond du puits du Sarlacc dans Le Retour du Jedi pourrait bel et bien être de retour dans la saison 2 de la série Disney+. C'est du moins ce que croit savoir The Hollywood Reporter. D'après ses sources, le magazine annonce que l'acteur néo-zélandais Temuera Morrison pourrait incarner le chasseur de prime en armure verte dans la saison 2 de The Mandalorian. Pour la petite histoire, Morrison a joué le personnage de Jango Fett, père de Boba, dans L'Attaque des clones. Jango Fett est le guerrier qui a servi de modèle à l'armée clone de la République vue dans les épisodes 2 et 3 de la saga. L'épisode 2 nous précisait d'ailleurs que Boba Fett, fils de Jango, n'était autre que son clone. Si Boba Fett venait à réapparaître dans The Mandalorian, il serait donc logique que Temuera Morrison le joue ! A noter par ailleurs que l'acteur pourrait tout aussi bien camper un autre clone de Fett. On peut penser au Capitaine Rex, lui aussi apparu dans Star Wars Clone Wars et Rebels. Quoi qu'il en soit, la rumeur n'a pas encore été confirmée par Lucasfilm.

En savoir plus sur The Mandalorian

Côté casting, c'est Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos) qui joue le rôle du personnage titre de The Mandalorian. Il est accompagné de Gina Carano dans le rôle de Cara Dune tandis que Giancarlo Esposito (Breaking Bad) incarne le personnage du Moff Gideon. On sait également que des acteurs comme Nick Nolte, Werner Herzog ou encore Carl Weathers font des apparitions de plus ou moins grande importance dans la saison 1 de The Mandalorian. Notons également la présence de Taika Waititi dans la série, dans le rôle du robot tueur IG-11.

Distribution

Pedro Pascal : Le Mandalorien

Gina Carano : "Cara" Dune

Carl Weathers : Greef Karga

Nick Nolte : Kuiil

Werner Herzog : Le Client

Taika Waititi : IG-11

Emily Swallow : L'armurière mandalorienne

Omid Abtahi : Dr Pershing

Giancarlo Esposito : Moff Gideon

Sachez que The Mandalorian démarre entre l'épisode 6, Le Retour du Jedi, et l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Pour être tout à fait précis, selon le calendrier officiel, The Mandalorian se situe cinq ans après la bataille d'Endor (soit en l'an 9 après la Bataille de Yavin, dépeinte dans Un Nouvel Espoir). En terme de situation géopolitique, l'Empire Galactique a subi une lourde défaite sur Endor : l'Empereur Palpatine et son bras droit Dark Vador sont tous les deux morts. La Nouvelle République s'est créée sur les cendres de l'Empire et a instauré le siège du Sénat sur la planète Chandrila. Les forces de l'Empire restantes se sont dispatchées aux confins de la galaxie, dans la Bordure Extérieure où se déroule la série The Mandalorian.

Comme son nom l'indique, la série The Mandalorian suit un mandalorien, homme de peu de mots qui vit selon le code martial des mandaloriens et travaille pour la guilde des chasseurs de prime. Il vend ses capacités martiales au plus offrant et effectue des contrats dans la Bordure Extérieure jusqu'au jour où un client énigmatique lui demande non pas de tuer quelqu'un mais de récupérer pour lui un "enfant" qu'il doit lui ramener sain et sauf, coûte que coûte. Le mandalorien découvre par la suite qu'il ne s'agit pas de n'importe quel enfant, il s'agit d'un jeune issu de l'espèce de Yoda...

Même avec toute la bonne volonté du monde, il a été impossible d'échapper au phénomène "Baby Yoda" qui a explosé sur les réseaux sociaux au moment de la diffusion américaine de The Mandalorian. Ce bébé de l'espèce de Yoda (et Yaddle, seul autre membre de l'espèce qu'on a pu voir dans la saga Star Wars) n'a pas de nom dans la série, où on le nomme simplement "l'enfant". C'est cet enfant que le mandalorien doit remettre à son client pour une raison qu'on ne lui a pas encore donné. Une chose est sûre, un voile de mystère entoure ce personnage et il est certain que cette petite boule verte renferme un secret capital pour la suite de la série.

