Nell Rebelle : pourquoi il faut jeter un coup d'œil à cette nouvelle série de Disney+

La nouvelle série en costumes de la créatrice de "Happy Valley" met en scène une héroïne fantastique et fantasque sur Disney+. C'est l'une des séries à ne pas manquer cette semaine.

Plongez au XVIIIe siècle avec la nouvelle série historique et fantastique de Disney+. Nell Rebelle, nouvelle fiction d'aventures sortie tout droit de l'imagination de la scénariste primée Sally Wainwright (Happy Valley), est sortie sur la plateforme de streaming ce vendredi 29 mars 2024.

Cette nouvelle série suit la cavale de Nell Jackson, une femme dotée de pouvoirs surnaturels accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, qui se retrouve forcée à devenir un bandit pour survivre. Et les médias sont conquis par la nouvelle proposition fantastique et magique qui mélange totalement les genres. La série décroche d'ailleurs la note de 73% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes.

Série divertissante destinée au grand public, Le Parisien salue "un joyeux récit" et "une série piquante, drôle et émouvante" grâce à la performance de Louisa Harland, hilarante Orla dans la série comique Derry Girls (Netflix), dont l'interprétation est "plus que brillante" pour le Guardian. De son côté, Seriously salue une héroïne "aussi passionnante qu'hypnotisante". Malgré les défauts évidents de la série (notamment un mélange de ton qui peut dérouter), "grâce à un début audacieux et à des performances d'acteurs fantastiques, Nell Rebelle est une série bourrée d'action, de cape et d'épée teinté de la magie des contes de fées qui a quelque chose à raconter", souligne Empire. Une série de divertissement à tester pour les curieux, qui promet de se distinguer dans le flux des sorties streaming.

Quelle est l'intrigue de Nell Rebelle ?

Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, Nell Jackson est une jeune femme courageuse et débrouillarde. Victime d'un complot, elle est accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis. Recherchée et en cavale, elle devient la plus redoutée des bandits de grands chemins d'Angleterre. Un jour, sa route croise celle de Billy Blind, un esprit magique qui va l'aider à réaliser qu'elle n'en est pas arrivée là par Hasard et qu'un destin extraordinaire l'attend.

Quel casting pour Nell Rebelle ?

Louisa Harland : Nell Jackson

Joely Richardson : Lady Eularia Moggerhanger

Adrian Lester : Earl of Poynton

Nick Mohammed : Billy Blind

Craig Parkinson : Sam Jackson

Florence Keen : George Jackson

Frank Dillane : Charles Devereux

Alice Kremelberg : Sofia Wilmot

Jake Dunn : Thomas Jackson

Pip Torrens : Lord Blancheford

Où découvrir Nell Rebelle en streaming ?

Nell Rebelle est diffusée en streaming depuis le 29 mars 2024 sur la plateforme de streaming Disney ++. Le service vous donne accès à un large catalogue incluant toutes les productions Disney, Marvel et un large choix de films et de séries originales. Pour en profiter, vous pouvez vous abonner à Disney + dès 5,99 euros par mois avec publicités et à partir de 8,99 euros sans publicités.