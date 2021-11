Squid Game : une saison 2 en préparation, à quelle date ?

SQUID GAME SAISON 2. Le créateur de la série Squid Game a confirmé qu'une saison 2 du phénomène Netflix verra prochainement le jour. Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 9 novembre 2021 à 15h22] Les fans attendaient la confirmation avec impatience, c'est désormais chose faite : Squid Game aura bien une saison 2 , a confirmé le créateur, scénariste et réalisateur de la série phénomène Netflix. Dans une interview relayée sur les réseaux sociaux par la société de production AP Entertainment, Hwang Dong-hyuk a eu les mots suivants : "Il y a eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d'amour pour qu'une saison 2 voit le jour. Donc j'ai presque l'impression que nous n'avons pas le choix ! Il y aura bien une saison 2".

Dans cette vidéo, le créateur en dit davantage sur la saison 2 de Squid Game, expliquant que le scénario était clair dans sa tête et qu'il est actuellement en train de réfléchir au planning pour que celle-ci voit le jour. Cependant, Hwang Dong-hyuk ne s'avance pas encore sur une date de sortie, très certainement sur Netflix, estimant qu'il est "encore trop tôt pour dire quand et comment ça va se dérouler". S'il n'en dit pas davantage, on sait cependant que cette suite verar le retour de Gi-hun, le protagoniste, et qu'il "agira pour le monde".

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

La saison 2 de Squid Game a officiellement été confirmée par AP Entertainment ce mardi 9 novembre 2021. Mais à partir de quand les abonnés de Netflix pourront-ils la découvrir ? Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée pour cette suite. En effet, le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a expliqué qu'il était "encore trop tôt pour dire quand et comment ça va se dérouler", ne préférant pas se prononcer sur une date précise. Notons toutefois que la saison 1 de Squid Game a mis près de 10 ans à voir le jour, en raison des nombreuses galères rencontrées par le réalisateur et scénariste qui l'ont empêché de concrétiser son projet de série (refus des producteurs, précarité, crise sanitaires...). Normalement, et on l'espère, la saison 2 de Squid Game devrait mettre moins de temps à sortir sur les plateformes de streaming !

Synopsis - Un jeu de survie bien spécial est organisé en Corée : celui qui survit peut remporter 45,6 milliard de won (32 millions d'euros environ). 450 personnes, vivant dans la précarité, sont recrutés et tentent leur chance dans des variations mortelles de jeux pour enfants. Squid Game est une série Netflix déconseillée aux moins de 16 ans.

Attention, la suite de ce paragraphe contient des spoilers sur le final de Squid Game saison 1. La fin de la première saison de Squid Game a surpris les abonnés de Netflix. La série se termine sur la victoire de Seong Gi-hun à la fin du jeu, après le suicide de Sang-woo, pour laisser gagner son ami d'enfance. Mais lorsqu'il rentre chez lui avec les 45,6 milliards qu'il a remporté, il découvre que sa mère est morte. Le protagoniste reprend sa vie d'avant, mais refuse d'utiliser l'argent gagné en hommage à Sang-woo. Alors qu'il se rend à l'aéroport pour retrouver sa fille, il rencontre son recruteur : celui-ci lui laisse une carte avec un numéro de téléphone. Lorsqu'il appelle, Gi-hun reçoit un dernier ordre : monter dans l'avion. Il finit cependant par désobéir... Gi-hun, qui ne peut pas retrouver la vie qu'il avait avant les jeux, semble alors déterminé à mettre un terme au Squid Game. Va-t-il participer à la nouvelle édition afin de détruire le Squid Game de l'intérieur ? Sa désobéissance va-t-il au contraire le mettre davantage en danger ? Si l'abonné de Netflix trouve une réponse, ce sera dans une saison 2, si jamais celle-ci voit le jour.

Squid Game est un véritable succès sur Netflix. La série sud-coréenne met en scène des jeux d'enfants pratiqués de manière violente, dont l'issue est souvent la mort. Le succès est tel que beaucoup d'enfants ont entendu parler de Squid Game, qui est pourtant interdit aux moins de 16 ans. Dans les cours de récréation, certains reproduisent certaines épreuves de la série, au point d'alamer le ministère de l'Education nationale : sur LCI, Jean-Michel Blanquer en appelle à la "responsabilité" de chacun, afin que les plus jeunes ne visionnent pas la série. "Il est évident qu'il y a la responsabilité des plateformes (...), on a vu que c'est normalement interdit aux moins de 16 ans, peut-être faut-il envisager des mesures suis permettent un contrôle parental pour de vrai sur de tels sujets".

Pour rappel pourtant, un contrôle parental existe bien sur la plateforme de streaming, dans l'onglet Compte > Profil et contrôle parental > Restriction d'accès. Jean-Michel Blanquer a également appelé à la responsabilité des parents : "on n'arrivera à rien si on n'a pas un engagement des parents à vérifier davantage ce qu'il se passe", a-t-il aussi estimé. "Ne laissez pas les enfants seuls devant les écrans". Les directeurs des écoles et les principaux de collèges ont été alertés sur le phénomène, et certains parents ont donc pu recevoir des messages concernant cette série.

En France, Squid Game fait polémique dans les écoles : des enfants reproduisent les jeux de la série Netflix. Dès lors, se pose la question de l'âge limite de visionnage de ce programme sud-coréen. La plateforme de streaming mentionne directement sur la page Squid Game que ce contenu est réservé aux personnes âgées de 16 ans et plus, en raison de sa violence. Dès lors, comment empêcher les enfants et les moins de 16 ans de regarder la série ?

En dehors des comptes jeunesse, il est possible d'instaurer un contrôle parental sur son compte Netflix. Il suffit de se rendre dans Compte > Profil et contrôle parental > Restriction d'accès. Vous pouvez alors changer la catégorie d'âge (les contenus qui ne rentrent pas dans la limite d'âge imposée ne seront plus accessible) ou cibler un contenu spécifique qui ne doit pas apparaître, comme Squid Game par exemple. Attention, si vous possèdez plusieurs profils sur lesquels vos enfants peuvent se rendre, il convient d'imposer ces restrictions sur l'ensemble des profils.

Lee Jung-jae : Seong Gi-hun (numéro 456)

Park Hae-soo : Cho Sang-Woo (numéro 218)

Yeong-Su oh : Oh II-nam (numéro 1)

Jung Ho-yeon : Kang Sae-byeok (numéro 67)

Heo Sung-tae : Jang Deok-su (numéro 101)

Anupam Tripathi : Abdul Ali (numéro 199)

Kim Joo-ryoung : Han Mi-nyeo (numéro 212)

Yoo Sung-joo : Byeong-gi (numéro 111)

Kim Yun-tae : numéro 69

Goon Yoo : le recruteur

Wi ha-joon : Hwang Jun-ho

Kim Young-ok : mère de Gi-hun

Jo A-In : fille de Gi-Hun

Park Si-wan : Kang Cheol

Lee Jung-jae (qui joue Seong Gi-hun dans Squid Game) est doublé par Constantin Pappas (VF de Jon Hamm, Steve Carrel, Peter Dinklage...).

Park Hae-soo (Cho Sang-woo) est doublé par Mario Bastelica.

O Yeong-su (Oh Il-nam) est doublé par Michel Tureau (King Fu Panda, Les Aventures de Tintin).

Jung Ho-yeon (Kang Sae-byeok) est doublée par Olivia Nicosia

Heo Sung-tae (Jang Deok-su) est doublé par Gilles Morvan (VF de Rockmond Dunbar, Mahershala Ali, Seth Rogen, Dwayne Johnson...)

Anupam Tripathi (Ali Abdul) est doublé par Anatole Yun (La Daronne, Les chatouilles...).

Kim Joo-ryoung (Han Mi-nyeo) est doublée par Marie-Laure Dougnac (Delicatessen).

L'intégralité de Squid Game est disponible en France sur Netflix. Il suffit donc d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming pour découvrir l'ensemble des neufs épisodes qui composent la première saison de la série sud-coréenne. Si vous avez un compte, sachez qu'il est possible de découvrir ce programme sur ordinateur, applications smartphone, tablette ou sur une Smart TV.