"Supersex" : faut-il voir la série Netflix sur Rocco Siffredi ?

Netflix sort une mini-série italienne consacrée à la légende du film pour adultes. Mais faut-il vraiment voir les sept épisodes de cette fiction librement inspirée de la vie de Rocco Siffredi ?

C'est une mini-série qui promet de surprendre les abonnés qui sort cette semaine sur Netflix. A partir de ce mercredi 6 mars, les téléspectateurs peuvent découvrir Supersex, biopic en sept épisodes librement inspiré sur la vie de Rocco Siffredi, et notamment sur l'envers du décors : sa famille, ses origines, et surtout sa relation à l'amour, alors qu'il est la star du X la plus célèbre du monde.

C'est donc une série sulfureuse que les abonnés de Netflix peuvent découvrir cette semaine... mais pas que. Allociné juge en effet que "la série va bien au-delà du voyeurisme" en dressant "le portrait de LA masculinité". Le média spécialisé dans l'actualité cinématographique et télévisuelle juge que la série "raconte, à travers lui, ce qui constitue la violence d'un homme, impactant ainsi ses rapports humains, ses relations - professionnelles et personnelles - avec les femmes et sa place dans un monde qui le perçoit parfois comme un Dieu, parfois comme une machine." Même son de cloche du côté de Télé-Loisir, qui juge "injuste de ne résumer Supersex qu'à un alignement de scènes de sexe" pour une série qui se révèle "aussi fascinante qu'intrigante", malgré des longueurs.

A l'inverse, Le Parisien n'est "pas sûr" que la vie de Rocco Tano de son vrai nom mérite un biopic, en estimant qu'"on s'ennuie un peu dans ce mélodrame". "C'est un peu glauque, tout cet environnement. Et pas passionnant. A-t-on envie de voir ça ? Surtout que dans la forme, la série n'invente rien, les dialogues sont plats, les situations et les plans assez convenus".

Appel au boycott sur les réseaux sociaux

Avant même sa sortie, Supersex avait créé une petite polémique en décembre dernier. Lors de la sortie de la bande-annonce sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont appelé au boycott de la série. En cause ? Le comportement problématique qu'a eu Rocco Siffredi dans les années 2000, et plus spécifiquement envers l'animatrice Cécile de Ménibus. En 2006, elle a été contrainte par la star de films pour adulte à simuler un acte sexuel pendant l'émission. Des années plus tard, Cécile de Ménibus avait dénoncé dans les colonnes de Gala : "À la limite, ce qu'il a fait sur le plateau, c'est nul. Ce qui est terrible, c'est ce qu'il a fait en coulisses, me choper et me fourrer sa langue dans la bouche."