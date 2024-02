En 4 épisodes, cette série sur une histoire vraie complètement folle va devenir la nouvelle obsession des abonnés de Netflix

Une secte, des extraterrestres et une histoire vraie... Une nouvelle série documentaire sort cette semaine sur Netflix. Visible en moins de 4 heures, elle va passionner les abonnés.

Les séries documentaires de Netflix ont le don de faire parler d'elles à chaque sortie. Après L'arnaqueur de Tinder ou plus récemment La vérité kidnappée : du rêve au cauchemar américain, ces mini-séries inspirées de faits divers souvent ahurissants passionnent les abonnés de la plateforme de streaming. Mercredi 7 février 2024, une nouvelle série du même acabit est à découvrir sur le géant mondial de l'audiovisuel.

Netflix met en ligne à cette date la mini-série documentaire sur celui qui s'auto-proclame "prophète des extraterrestres". Grâce à des images d'archives et des témoignages, la plateforme de streaming revient sur l'histoire de Claude Vorilhon. Aujourd'hui âgé de 77 ans et vivant au Japon, ce dernier a créé il y a cinquante ans une secte en affirmant qu'il parlait au nom des extraterrestres.

Vêtu de blanc, les cheveux frisés et un début de calvitie, celui qui se faisait appeler "Raël" arpentait les plateaux TV pour raconter sa rencontre avec les habitants d'un monde lointain. Celle-ci se serait produite le 13 décembre 1973, selon son récit. Alors que cet ancien chanteur et journaliste sportif automobile se baladait dans les Puys d'Auvergne, il raconte qu'une soucoupe volante s'est posée devant lui et qu'un extra-terrestre en serait sorti.

Cet être aurait affirmé (en français), que les hommes avaient été créés par son espèce et que Raël devait désormais diffuser cette parole sur Terre. Il racontera ensuite que les extraterrestres l'ont emmené sur leur planète, où il aurait rencontré Jésus et Mahomet.

Faisant écho à la révolution des mœurs des années 1970 et à la conquête spatiale, plusieurs centaines de personnes, souvent éduquées dans un cadre religieux strict, vont suivre ce "prophète des extraterrestres" qui prônera la liberté sexuelle et rejettera l'ordre établi. En 1995, le mouvement sera officiellement classé comme une secte par un rapport parlementaire et des accusations de pédophilie vont émerger. Mais le gourou ne se va pas se démonter pas et délocalisera son entreprise au Canada, où le mouvement raëlien affirme avoir cloné un bébé humain, sans qu'aucune preuve n'en ait été apportée. Aujourd'hui, la secte de Raël compterait toujours des milliers de membres dispersés à travers le monde.

Raël, le prophète des extraterrestres est à découvrir sur Netflix le 7 février 2024. Avec seulement 4 épisodes de moins d'une heure chacun, cette mini-série documentaire peut se regarder en seulement quatre heures. Idéal pour les plus pressés. Il faut toutefois un abonnement à la plateforme de streaming pour en profiter.