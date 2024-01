Cette mini-série sur un fait divers complètement fou captive les abonnés de Netflix

Actuellement en tête des audiences de Netflix, cette série raconte un fait divers incroyable qui captive les abonnés de la plateforme de streaming.

Après L'Arnaqueur de Tinder, un nouveau documentaire inspiré d'un fait divers incroyable mais vrai passionne les abonnés de Netflix. Cette mini-série en trois épisodes a été mise en ligne le 17 janvier 2024 et cartonne sur la plateforme de streaming, trônant, en quelques jours, en tête des audiences séries du site. Les internautes, eux, sont captivés par cette histoire folle racontée en seulement trois épisodes (et moins de trois heures).

Dans La vérité kidnappée : du rêve au cauchemar américain, Netflix replonge les abonnés dans l'histoire d'Aaron Quinn et Denise Huskins. En 2015, le premier signale la disparition de sa petite amie alors que des hommes ont fait effraction à leur domicile et l'auraient vraisemblablement enlevée.

Dans les premières heures suivant l'enlèvement, Aaron Quinn est rapidement considéré comme un potentiel coupable par les policiers... Et d'autant plus lorsque Denise Huskins réapparaît deux jours plus tard, à la surprise générale. Elle est alors accusée d'avoir orchestré un canular pour se venger d'une liaison de son petit-ami. Denise Huskins continue pourtant d'affirmer qu'elle a bel et bien été enlevée.

La vérité kidnappée : du rêve au cauchemar américain s'inscrit parmi les nombreuses séries documentaires "true crime" de Netflix, dans lesquels la plateforme de streaming revient sur un fait divers souvent sordide pour en décrypter les rouages.

Ainsi, il est probable qu'Aaron Quinn et Denise Huskins aient malheureusement subi les conséquences indésirées du film Gone Girl, de David Fincher. Sorti quelques mois auparavant, ce long-métrage raconte comment une femme simule son propre enlèvement pour faire accuser son mari infidèle. A travers La vérité kidnappée : du rêve au cauchemar américain, c'est plus précisément le système judiciaire, policier et médiatique des Etats-Unis qui est critiqué, notamment alors que la parole des femmes victimes d'abus reste toujours bafouée.

Finalement, le couple finira par être considéré, enfin, par les autorités. Un suspect sera arrêté, tandis que Denise Huskins et Aaron Quinn porteront plainte contre les enquêteurs en charge de l'enquête pour diffamation, arrestation et emprisonnement illégitime ayant volontairement causé une détresse émotionnelle.

Aujourd'hui, le couple se dit toujours traumatisé par le drame qu'il a vécu en 2015. Cependant, ces épreuves ne l'aura pas brisé, au contraire. Denise Huskins et Aaron Quinn sont désormais parents de deux enfants. Vous pouvez découvrir leur histoire dans la mini-série en trois épisodes disponible sur Netflix.