Marchands de douleur : de quoi parle le film Netflix avec Chris Evans et Emily Blunt ?

Marchands de douleur est un thriller américain adapté du livre éponyme de Evan Hughes. Le film est diffusé exclusivement sur la plateforme de streaming du géant Netflix à partir du 27 octobre 2023.

Marchands de douleur est un thriller américain, adapté du livre américain Pain Hustlers. Rédigé par Evan Hughes, l'ouvrage s'intéresse aux sources de la crise des opioïdes aux US et à la façon dont quelques groupes pharmaceutiques ont entraînés des millions d'Américains dans l'addiction à ces médicaments.

Réalisé par David Yates, ce film coup de poing est porté par un casting 5 étoiles, Chris Evans et Emily Blunt en tête. Netflix a déjà traité le sujet, toujours en s'inspirant d'une histoire vraie, avec la série Painkiller, disponible depuis le 10 août 2023. Le film Marchands de douleur, est, lui, diffusé le 27 octobre 2023 sur la plateforme de streaming.

Quelle est l'intrigue de Marchands de douleur ?

Liza Drake est une mère de célibataire fauchée qui rêve de succès. Elle travaille pour une start-up pharmaceutique et découvre un moyen fructueux d'assurer l'avenir de sa fille. Cependant, elle se retrouve entraînée malgré-elle au beau milieu d'un complot qui dépasse de loin la simple combine, et faire marche arrière risque de causer sa perte.

Quels acteurs au casting de Marchands de douleur ?

Emily Blunt : Liza Drake

Chris Evans : Pete Brenner

Catherine O'Hara : Jackie

Andy García : Jack Neel

Où visionner Marchands de douleur en streaming ?

Vous pouvez visionner Marchands de douleur dès le 27 octobre sur la plateforme de SVOD Netflix. Le géant du streaming propose de nombreux contenus exclusifs, comme des docu-séries, des films inspirés de faits réels et des documentaires. Vous pouvez vous abonner à Netflix et profiter de l'intégralité de son catalogue dès 5,99 euros par mois pour l'offre avec publicités. Plusieurs abonnements existent, et le plus cher monte à 19,99 euros par mois.