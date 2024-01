Emmy Awards : triomphe de "Succession" et "The Bear", le dernier palmarès

EMMY AWARDS. La dernière cérémonie des Emmy Awards s'est tenue dans la nuit du 15 au 16 janvier 2024. Découvrez le palmarès.

La dernière cérémonie des Emmy Awards s'est tenue en direct de Los Angeles dans la nuit du 15 au 16 janvier 2024. Et très peu de séries se sont démarquées face aux gros mastodontes de l'année. Succession et The Bear ont été récompensés de six prix chacun, le premier dans les catégories dramatique, l'autre dans les catégories comédies. Acharnés a été sacré dans les catégories mini-séries et a remporté trois prix.

Seule Quinta Brunson de Abbott Elementary et Jennifer Coolidge de White Lotus ont apporté un peu de variation à une cérémonie de remise de prix sans surprise. Ci-dessous, retrouvez le palmarès complet de la cérémonie récompensant le meilleur de la télévision américaine.

Meilleure série dramatique : Succession

: Succession Meilleure série comique : The Bear

: The Bear Meilleure mini-série : Acharnés

: Acharnés Meilleur acteur dans une série dramatique : Kieran Culkin, "Succession"

: Kieran Culkin, "Succession" Meilleure actrice dans une série dramatique : Sarah Snook, "Succession"

: Sarah Snook, "Succession" Meilleur acteur dans une série comique : Jeremy Allen White, "The Bear"

: Jeremy Allen White, "The Bear" Meilleure actrice dans une série comique : Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

: Quinta Brunson, "Abbott Elementary" Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm : Steven Yeun, "Acharnés"

: Steven Yeun, "Acharnés" Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm : Ali Wong, "Acharnés"

: Ali Wong, "Acharnés" Meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique : Ayo Edebiri, "The Bear"

: Ayo Edebiri, "The Bear" Meilleur acteur dans un second rôle pour une série dramatique : Matthew Macfadyen, "Succession"

: Matthew Macfadyen, "Succession" Meilleure actrice dans un second rôle pour une série comique : Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

: Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary" Meilleur acteur dans un second rôle pour une série comique : Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"

: Ebon Moss-Bachrach, "The Bear" Meilleure actrice dans un second rôle pour une mini-série ou un téléfilm : Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

: Jennifer Coolidge, "The White Lotus" Meilleur acteur dans un second rôle pour une mini-série ou un téléfilm : Murray Bartlett, "The White Lotus"

Meilleure série dramatique

"Andor"

"Better Call Saul"

"The Crown"

"House of the Dragon"

"The Last of Us"

"Succession"

"The White Lotus"

"Yellowjackets"

Meilleure série comique

"Abbott Elementary"

"Barry"

"The Bear"

"Jury Duty"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso"

"Mercredi"

Meilleure mini-série

"Acharnés"

"Dahmer"

"Daisy Jones and the Six"

"Anatomie d'un divorce"

"Obi-Wan Kenobi"

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jeff Bridges, "The Old Man"

Brian Cox, "Succession"

Kieran Culkin, "Succession"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Pedro Pascal, "The Last of Us"

Jeremy Strong, "Succession"

Meilleure actrice dans une série dramatique

Sharon Horgan, "Bad Sisters"

Melanie Lynksey, "Yellowjackets"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "The Diplomat"

Sarah Snook, "Succession"

Meilleur acteur dans une série comique

Bill Hader, "Barry"

Jason Segel, "Shrinking"

Martin Short, "Only Murder in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Meilleure actrice dans une série comique

Christina Applegate, "Dead to me"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Natasha Lyonne, "Poker Face"

Jenna Ortega, "Mercredi"

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Taron Egerton, "Black Bird"

Kumail Nanjiani, "Welcome to Chippendales"

Evan Peters, "Dahmer"

Daniel Radcliffe, "Weird : the Al Yankovic Story"

Michael Shannon, "George & Tammy"

Steven Yeun, "Acharnés"

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Lizzy Caplan, "Anatomie d'un divorce"

Jessica Chastain, "George & Tammy"

Dominique Fishbarn, "Swarm"

Kathryn Hahn, "Tiny Beautiful Things"

Riley Keough, "Daisy Jones and the Six"

Ali Wong, "Acharnés"

Meilleure acteur dans un second rôle pour une série comique

Anthony Carrigan, "Barry"

Phil Dunster, "Ted Lasso"

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

James Marsden, "Jury Duty"

Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"

Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Henry Winkler, "Barry"

Meilleure acteur dans un second rôle pour une série dramatique

F. Murray Abraham, "The White Lotus"

Nicholas Braun, "Succession"

Michael Imperioli, "The White Lotus"

Theo James, "The White Lotus"

Matthew Macfadyen, "Succession"

Will Sharpe, "The White Lotus"

Alexander Skarsgard, "Succession"

Alan Ruck, "Succession"

Meilleure actrice dans un second rôle pour une série comique

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Janelle James, "Abbott Elementary"

Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

Juno Temple, "Ted Lasso"

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Jessica Williams, "Shrinking"

Meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique

Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

Elizabeth Debicki, "The Crown"

Meghann Fahy, "The White Lotus"

Sabrina Impacciatore, "The White Lotus"

Aubrey Plaza, "The White Lotus"

Rhea Seehorn, "Better Call Saul"

Simona Tabasco, "The White Lotus"

Les Emmy Awards rythment la rentrée scolaire aux Etats-Unis. La cérémonie récompensant le meilleur de la télévision américaine devait initialement se tenir le 18 septembre 2023. Mais en raison de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, celle-ci a été repoussée dans la nuit du 15 au 16 janvier, en direct de Los Angeles.