Harry & Meghan : que nous apprend le documentaire Netflix ?

HARRY MEGHAN NETFLIX. Le documentaire consacré au prince Harry et à Meghan Markle a sorti ses trois premiers épisodes ce 8 décembre 2022. Que révèle-t-il ?

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 10h27] La première partie de Harry & Meghan, mini-série documentaire sur le couple Sussex, est sortie sur Netflix ce jeudi 8 décembre 2022. Si Netflix précise en préambule que les entretiens ont été réalisés avant le mois d'août, notons que ces trois premiers épisodes sortent tout de même trois mois jour pour jour après le décès de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022. La plateforme de streaming précise également dans son carton d'ouverture que "la famille royale s'est refusée à tout commentaire sur le documentaire".

Harry & Meghan débute sur le départ du couple de la famille royale en 2020. Le prince Harry justifie cette décision par le besoin de "protéger [sa] famille, surtout [sa] femme et [son] fils Archie". Ces premières images sont à charge contre les médias britanniques et les critiques qui ont pu êtres faites dans la presse sur Meghan Markle depuis leur mariage. "Je comprends qu'il y ait des gens qui désapprouve ce que j'ai fait [quitter la famille royale] et la manière dont je l'ai fait, explique le prince Harry, mais je savais que je devais faire tout mon possible pour protéger ma famille, surtout après ce qui est arrivé à ma mère. Il était impossible que l'histoire se répète."

La rencontre d'Harry et Meghan

Le premier épisode se focalise sur la naissance de leur histoire d'amour dans le secret le plus total. Le prince Harry et Meghan Markle se sont rencontrés en juillet 2016, alors que celle qui était encore actrice était en voyage en Europe avec des amies et se disait "déterminée à rester célibataire". Mais plus surprenant, le couple s'est rencontré sur... Instagram, par une amie commune. Rapidement, ils se donnent rendez-vous à Londres. "Il était tellement drôle, c'était tellement agréable", se souvient Meghan Markle. Le rendez-vous était tellement réussi qu'ils se retrouvent le lendemain pour un dîner, avant qu'elle reparte pour les Etats-Unis.

"Très vite, ils ont su qu'ils voulaient que ça soit sérieux", se souvient l'une de leurs amis. En raison du harcèlement des paparazzis, le prince Harry et Meghan Markle décident de garder leur relation secrète pendant plusieurs mois. "Je savais que pour que ça fonctionne, il fallait garder le secret le plus longtemps possible", commente le prince britannique. "C'était facile, sans prise de tête", se souvient Meghan Markle.

L'enfance du prince Harry

Le prince Harry revient également sur son enfance au sein de la famille royale dans ce documentaire Netflix. "Mon enfance était pleine de rires, de bonheur et d'aventures. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ma mère, c'est comme si je les avais inconsciemment refoulés." Il avoue toutefois se souvenir avoir grandi entouré de paparazzis. "Dans la famille, au sein du système, le conseil qu'on nous donne c'est : ne réagis pas. Il y avait toujours la pression de l'opinion, avec son lot de drames, de stress et de larmes.. Je les voyais constamment sur le visage de ma mère."

Le prince Harry n'hésite pas à dire qu'il a été "très mal à l'aise" par le "harcèlement" de la presse durant son enfance, ce qui a été également très pénible à vivre pour Lady Diana, et particulièrement après sa séparation avec le prince Charles. "J'ai vu, j'ai vécu et j'ai appris des choses sur la douleur et la souffrance des femmes qui se marient à cette institution", commente le prince Harry. Il avoue ainsi que ça a pu être compliqué dans sa vie amoureuse avant de rencontrer Meghan Markle.

La mort de Lady Diana vue par le prince Harry

Dans ce documentaire, le prince Harry revient également sur la mort tragique de sa mère, Diana Spencer, dans un accident de voiture après avoir été pourchassée par des paparazzis à Paris le 31 août 1997. "Il a fallu porter deux casquettes. D'un côté, nous étions deux fils, souhaitant pleurer et faire le deuil de notre mère disparue. Mais il fallait aussi dissimuler nos émotions, sortir, serrer des mains. La Grande-Bretagne a fait de nous ses enfants et ça a été très difficile pour William et moi. A partir de là, tout ce qu'avait vécu notre mère nous est arrivé à nous aussi." Le prince Harry estime dans le documentaire que la couverture de son quotidien dans la presse, durant son adolescente, n'était pas nécessairement fausse, mais exagérée. Il se souvient surtout des paparazzis qui pouvaient le poursuivre dans les rues : "C'était trop. Tout était tellement intense."

fiche programme

Harry & Meghan est un documentaire dans lequel le couple princier promet de donner sa version des faits, des débuts de leur romance jusqu'au départ de la famille royale en 2020 pour vivre aux Etats-Unis. Les trailers mis en ligne par Netflix laissent entendre que des révélations seront faites sur le harcèlement des tabloïds envers Meghan Markle, mais aussi leur relation avec Buckingham Palace. Publiquement, Buckingham Palace n'a pas réagi à l'annonce de la série documentaire Harry & Meghan sur Netflix. Selon des sources au palais qui ont été publiées par le Daily Mail, le roi Charles III et son épouse Camilla seraient "un peu lassés" des critiques incessantes du fils cadet du souverain britannique. "Ca va être explosif", annonce également une source chez Netflix auprès de The Mirror. La seconde partie sera à découvrir le 15 décembre.

Voir la bande-annonce d'Harry & Meghan

Quelle date pour le documentaire Netflix sur Harry et Meghan Markle ?

Le prince Harry et Meghan Markle font l'objet d'un documentaire intitulé "Harry & Meghan" sur Netflix. Le couple princier reviendra sur leur romance mais également sur leur départ de la famille royale. Celui-ci sera découpé en deux parties : un volume 1 de trois épisodes qui est sorti le 8 décembre 2022, et un volume 2 pour le 15 décembre 2022.