Avalonia : le film d'animation à temps pour Noël sur Disney+

Longtemps attendu en France malgré une sortie en salles aux Etats-Unis, le film d'animation Avalonia sortira chez nous en streaming sur Disney+.

Nouveau film Disney, Avalonia poursuit la tradition d'animation du studio derrière Blanche Neige, Aladdin mais aussi La Reine des Neiges. Car, depuis plus d'une décennie déjà, les studios d'animation Disney se sont tournés vers les techniques d'animation 3D, avec grand succès par ailleurs comme ont pu le prouver La Reine des Neiges, Les Mondes de Ralph ou encore Encanto. Avalonia : L'Etrange Voyage compte poursuivre sur cette lancée avec un nouveau film d'animation en images de synthèse réalisé par Don Hall et Qui Nguyen. Il s'agit donc d'une co-réalisation par le réalisateur de Vaiana et des Nouveaux Héros et le co-scénariste de Raya et le dernier dragon.

Sorti pour le week-end de Thanksgiving aux Etats-Unis, Avalonia - nommé Strange World en version originale - n'a cependant pas rencontré son public. Il cumule un total de 33 millions de dollars de recettes sur le seul sol américain et un total de 56 millions de dollars de recettes dans le monde. On imagine que ce relatif échec au box-office outre-Atlantique a pu motiver la décision de ne le sortir que sur la plateforme de streaming par abonnement Disney+ en France. En tout état de cause, Avalonia : L'Etrange Voyage sort en France le 23 décembre 2022 en exclusivité pour les abonnés à Disney+ !

Synopsis - Avalonia : L'Etrange Voyage s'intéresse aux Clade, une famille d'explorateurs qui entrent en contact avec Avalonia, un monde jusqu'ici inexploré et plein de périls et de créatures fantastiques. Les Clade devront laisser de côté leurs querelles s'ils veulent mener à bien leur expédition, aussi périlleuse que cruciale.

Avalonia : L'Etrange Voyage - le 23 décembre 2022 en exclusivité sur Disney+