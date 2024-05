Atlas : de quoi parle le nouveau film Netflix avec Jennifer Lopez ?

Dans "Atlas", Jennifer Lopez doit sauver l'humanité. Le film de science-fiction est désormais disponible sur Netflix.

Après The Mother et le documentaire Halftime, Jennifer Lopez est de retour sur Netflix. En effet, les abonnés de la plateforme de streaming peuvent la retrouver en tant que vedette du film Atlas, un thriller de science-fiction réalisé par Brad Peyton.

J.Lo y incarne une femme qui se bat pour sauver l'humanité dans un futur dystopique. L'acteur Simu Liu (Barbie) joue l'antagoniste de l'héroïne et Sterling K. Brown (This Is Us), Abraham Popoola (The Marvels) et Lana Parrilla (Once Upon a Time) sont également au casting.

Quelle est l'intrigue du film Atlas ?

Dans un monde du futur où une intelligence artificielle a décidé qu'il fallait mettre fin à l'humanité pour que la guerre se termine, Atlas, une analyste du renseignement, fait tout pour sauver son espèce. La tâche n'est pas aisée puisqu'elle est coincée sur une planète lointaine et doit apprendre à se battre avec une armure robotisée de l'armée. Atlas survivra-t-elle et surtout, pourra-t-elle sauver le monde ?

Quels acteurs au casting d'Atlas ?

Jennifer Lopez

Simu Liu

Sterling K. Brown

Abraham Popoola

Lana Parrilla

Où voir Atlas en streaming ?

Le film est disponible sur Netflix depuis le 24 mai. Pour savoir si Atlas réussira à sauver le monde mais aussi profiter des autres films et séries du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que celui-ci est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 € par mois (pour un abonnement Netflix Essentiel avec publicités) et 19,99 € par mois (abonnement Netflix Premium).