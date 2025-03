The Electric State : le film a coûté très cher à Netflix, mais est-ce que ça vaut le coup ? (Critique)

Adapté du roman graphique de Simon Stålenhag, "The Electric State" est le dernier blockbuster extrêmement coûteux produit par Netflix. Mais est-ce que le budget engagé vaut le coup ?

La plateforme de streaming a placé beaucoup d'attentes sur The Electric State, sorti le 14 mars 2025. Cette adaptation très libre du roman graphique du Suédois Simon Stålenhag, sorti en 2018, est la dernière réalisation des frères Russo (Avengers : Endgame, The Gray Man). Cette aventure rétro-futuriste plonge les abonnés dans un conflit entre les humains et les robots. Dans ce contexte, une orpheline (Millie Bobby Brown) se lance alors à la recherche de son jeune frère disparu, à l'aide de machines et d'un contrebandier au grand cœur (Chris Pratt).

Réalisateurs connus pour leur maîtrise du grand spectacle, casting de stars... Pas étonnant que The Electric State ait bénéficié d'un immense budget. Celui-ci est estimé à près de 320 millions de dollars par plusieurs médias américains, comme IMDb ou Collider, ce qui en ferait le film le plus cher produit par le géant du streaming. Mais un gros budget (qui n'a pas été confirmé officiellement par Netflix) garantit-il un bon film ?

Notre critique de The Electric State

The Electric State avait indubitablement du potentiel. Les frères Russos continuent de prouver qu'ils maîtrisent la mise en scène de films d'action pour offrir au public du grand spectacle. Visuellement, le film de Netflix se montre plaisant avec le développement d'un univers uchronique plein de promesses, notamment dans le design des robots.

Mais c'est principalement au niveau de l'écriture que le long-métrage révèle rapidement ses faiblesses. Malgré le potentiel thématique évident (l'emprise des CEO de la tech sur le monde, la manière dont on se coupe du monde grâce à la technologie, ce qui fait l'humanité...), The Electric State reste constamment en surface. On voit immédiatement où le long-métrage cherche à emmener le spectateur, et sur quels ressorts narratifs et émotionnels il cherche à appuyer. Résultat : ça ne fonctionne pas.

Car le film manque cruellement de cœur et de personnalité, échouant constamment dans ses tentatives d'humour ou d'émotion. La faute à des acteurs en pilotage automatique (Chris Pratt fait du Chris Pratt, Millie Bobby Brown manque cruellement d'authenticité), à des dialogues d'une grande platitude ("il arrive parfois que certaines personnes soient moins humaines que des machines"), à des enjeux assez limités (la quête de Michelle peine à intéresser) et à l'absence notable de rythme ou de tension pour tenir en haleine le spectateur. The Electric State manque d'âme et rejoint la longue liste des productions Netflix que l'on a l'habitude de voir : ça se regarde, mais ça s'oublie trop rapidement.

Quelle est l'intrigue de The Electric State ?

Dans un monde alternatif, Michelle, une adolescente, devient amie avec un robot. Elle découvre rapidement que ce robot est envoyé par son frère disparu. Accompagnée de son ami métallique et d'un vagabond, l'adolescente part à la recherche de ce frère, mais son périple à travers un monde ravagé par les attaques de drones risque d'être mouvementé.

Quel casting pour The Electric State ?

Millie Bobby Brown : Michelle

Chris Pratt : Keats

Ke Huy Quan

Stanley Tucci

Jason Alexander

Woody Norman

Giancarlo Esposito

Anthony Mackie (VO)

Woody Harrelson (VO)

Brian Cox (VO)

Jenny Slate (VO)

Alan Tudyk (VO)

Où regarder The Electric State en streaming ?

Le film The Electric State est mis en ligne sur la plateforme Netflix le 14 mars 2025. Pour découvrir le blockbuster des frères Russo, mais également leur autre film d'action Netflix The Gray Man, il faut un abonnement au site de streaming. Les offres varient entre 5,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités, à 19,99 euros par mois pour l'offre la plus onéreuse, mais sans publicités. Un abonnement intermédiaire à 13,49 euros par mois existe également, tandis que Canal+ propose également dans certaines de ses offres l'abonnement Netflix.