True Detective Night Country : où et quand voir la saison 4 de la série culte ?

La quatrième saison de "True Detective" sort aux Etats-Unis ce dimanche 14 janvier. Mais où et à quelle heure la voir en France ?

Une nouvelle enquête policière sordide promet de captiver les spectateurs en janvier. Quatre ans après sa troisième saison (et dix ans après le lancement de la série sur HBO), True Detective revient pour une nouvelle salve d'épisode, intitulée Night Country.

Dans cette quatrième saison de la série d'anthologie policière saluée par la critique pour sa saison 1 et 3, on suit désormais un nouveau duo d'inspectrices (Jodie Foster et Kali Reis) y enquêtent sur la disparition de six hommes dans une station de recherche d'Alaska.

Le premier épisode de cette saison 4 est diffusée sur HBO aux Etats-Unis ce dimanche 14 janvier 2024. Mais pas de panique, il sera bien possible de la voir en France. En attendant l'arrivée de la plateforme Max sur nos contrées, les programmes de la chaîne prestige américaine sont mis en ligne sur une autre plateforme de streaming.

True Detective : Night Country sera à voir sur Prime Video. Notons toutefois que l'abonnement seul à la plateforme de streaming d'Amazon ne suffira pas pour les abonnés français, puisqu'il faut souscrire en plus au pass Warner pour avoir accès aux contenus d'HBO. Pour cela, il faut payer 9,99 euros par mois, en plus de l'abonnement à Prime Video qui coûte déjà 6,99 euros par mois.

Un épisode chaque lundi

Cette nouvelle saison de True Detective est composée de six épisodes, chacun diffusés dans la nuit de dimanche à lundi en France. Le premier sera donc à voir dans la nuit du 14 au 15 janvier 2024, aux alentours de 3 heures du matin, en US+24.

Les nostalgiques peuvent également se plonger dans la première saison de True Detective, avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey au casting. Celle-ci est disponible sur Prime Video sans abonnement supplémentaire au pass Warner.