Double piège sur Netflix : la fin de la série phénomène expliquée, elle alimente les théories des fans

C'est le carton Netflix de ce début d'année 2024 : la série policière Double piège alimente les théories des fans qi s'interroge sur un personnage en particulier.

C'est le carton d'audiences de ce début d'année sur Netflix. Depuis sa mise en ligne le 1er janvier 2024, la série Double Piège caracole en tête des programmes les plus vus sur la plateforme de streaming. En une semaine, elle cumule 37,1 millions de vues (et 238,2 millions d'heures visionnées) selon les chiffres de la plateforme de streaming. Un très joli succès donc pour cette adaptation d'une oeuvre d'Harlan Coben, qui continue d'interroger les abonnés de Netflix sur sa fin.

Double Piège suit le parcours de Maya, une ancienne militaire qui enquête sur la mort de son mari Joe, après l'avoir vu sur une caméra espion chez elle, après qu'il ait disparu. Cette mini-série huit épisodes se termine donc sur la révélation du mystère qui entoure la mort de Joe et apporte toutes les informations aux abonnés.

Attention, la suite contient des spoilers sur la fin de Double piège. Dans l'ultime épisode de la série Netflix, il est révélé que c'est en réalité Maya, l'héroïne de la série, qui a tué Joe. L'enregistrement caméra était, en réalité, un deepfake. Elle a décidé de se débarrasser de son mari car ce dernier était responsable de la mort de sa sœur, Claire, qui enquêtait sur son passé criminel (il avait tué un de ses camarades de classe et son frère Andrew) et les magouilles de sa famille, notamment des données pharmaceutiques falsifiées. Par la suite, Maya meurt assassinée par la famille de Joe, mais tout a été immortalisé par une caméra de surveillance. Un final bien différent du roman d'Harlan Coben, qui est beaucoup plus ouvert.

Un personnage interroge les fans

Si la fin de Double Piège conclut toutes les intrigues, un personnages alimente les théories des fans de la série : Shane, un soldat qui a combattu avec Maya par le passé et qui l'aide dans son enquête. Au cours d'une scène de la série, on peut le voir mettre un traceur sous la voiture de son amie et observer sa maison dans le noir. Ce dernier soupçonnait en effet Maya du meurtre de son mari.

Mais sur Reddit, plusieurs internautes donnent leur avis sur ce personnage qui reste, tout de même, le plus mystérieux de la série. Parmi les théories en vigueur, citons ceux qui pensent qu'il est amoureux de la protagoniste, quand un autre pense qu'il l'espionnait pour la protéger. D'autres pensent au contraire qu'il jouait un double jeu, ou qu'il était en réalité Lance, l'homme mystérieux qui était en couple avec Marty.

Mauvaise nouvelle cependant pour les fans, puisque leurs interrogations sur Shane ne seront jamais expliquées. Double Piège est une mini-série en 8 épisodes, et elle n'aura donc, à ce titre, pas de saison 2.