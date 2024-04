Nicky Larson : le héros de mangas s'offre une nouvelle adaptation live action sur Netflix

Netflix sort une nouvelle adaptation des aventures de Nicky Larson, cette fois adaptées en live action. Pour découvrir en streaming ce qui attend le héros japonais, rendez-vous sur la plateforme Netflix le 25 avril 2024.

Nicky Larson, c'est une des séries japonaises qui ont marqué la fin des années 1980 et les années 1990. D'abord en version papier, puis anime, entre 1987 et 1991, c'est plus de 150 épisodes qui voient le jour et ont fidélisé une armée de fans. Depuis, le tireur d'élite est rentré dans la culture populaire et a conquis plusieurs générations.

Après une adaptation live action du réalisateur Philippe Lacheau en 2018, la version 2024 vient directement du Japon et sera réalisée par Yuchi Satoh. C'est l'acteur Ryohei Suzuki, vu dans Egoist ou Worst to first qui endosse le rôle principal, tandis que Misato Morita (The Naked Director) incarne Laura/Kaori. Ce nouveau film Nicky Larson sera disponible en streaming le 25 avril 2024 sur la plateforme du géant Netflix.

Quel synopsis pour Nicky Larson ?

Nicky Larson est un tireur d'élite dragueur et casse-cou. Lorsque son partenaire meurt dans ses bras, Nicky voit son monde s'écrouler. Avant de mourir, son ami le supplie de prendre soin avec sa soeur, Laura. Contre son gré, Nicky Larson fait alors équipe avec la jeune femme. Le tireur va réaliser qu'il se bat contre des ennemis prêts à tout pour arriver à leur fin. Cela tombe bien, Nicky Larson n'a peur de rien.

Quel casting pour Nicky Larson ?

Ryohei Suzuki : Nicky Larson

Misato Morita : Laura Marconi

Masanobu Ando : Tony Marconi

Fumino Kimura : Hélène Lamberti

Quand sera diffusé Nicky Larson en streaming ?

La version live-action du célèbre manga Nicky Larson est disponible sur Netflix le 25 avril 2024 sur Netflix. En attendant, vous pouvez redécouvrir les live action d'autres célèbres animes comme One Piece ou Avatar : Le dernier maître de l'air. Pour accéder au catalogue Netflix, vous pouvez vous abonner à l'une des trois formules, dont les prix varient de 5,99 euros pour l'offre essentielle avec publicités à 19,99 euros par mois pour l'offre premium.