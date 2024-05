Unfrosted The pop-tart story : de quoi parle le nouveau film de Jerry Seinfeld ?

"Unfrosted : The pop-tart story" est un film biographique créé, réalisé et interprété par Jerry Seinfield. Cette comédie est diffusée en streaming sur la plateforme Netflix le 3 mai 2024.

Unfrosted : The Pop-Tart Story est une comédie américaine qui retrace l'invention de la Pop-Tart. Cette pâtisserie ultra célèbre aux États-Unis a révolutionné l'industrie du petit-déjeuner outre-Atlantique. Ce film est porté par l'humoriste Jerry Seinfield.

Netflix a acquis les droits de Unfrosted :The Pop-Tart Story en 2021. Après une première annonce de sortie en 2023, la comédie inspirée d'une histoire vraie sera finalement disponible en streaming sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 3 mai 2024.

Quelle est l'intrigue d'Unfrosted : The Pop Tart Story ?

Michigan, 1963, l'entreprise agroalimentaire Post est le principal concurrent de Kellogg's. Alors que Post vient de développer une technologie de conservation révolutionnaire, la marque s'empresse de révéler la sortie prochaine d'un nouveau type de biscuit. Problème : le brevet n'est pas déposé et le produit, pas encore prêt. Kellogg's s'empare alors de l'idée... Pour changer l'histoire de la friandise industrielle aux USA.

Quel casting pour Unfrosted : The Pop Tart Story ?

Jerry Seinfeld : Bob Cabana

Bob Cabana Melissa McCarthy : Donna Stankowski

Donna Stankowski Jim Gaffigan : Edsel Kellogg III

Edsel Kellogg III Amy Schumer : Marjorie Post

Marjorie Post Hugh Grant : Tony the Tiger

Tony the Tiger James Marsden : Jack LaLanne

Jack LaLanne Christian Slater : Mike Diamond

Mike Diamond Rachael Harris : Ana Cabanna

Ana Cabanna Fred Armisen : Mike Puntz

Où découvrir Unfrosted : The Pop Tart Story en streaming ?

Unfrosted : The Pop Tart Story est diffusé en streaming sur le géant Netflix à partir du 3 mai 2024. Le célèbre service de streaming propose de nombreux contenus exclusifs comme des films, des séries et des émissions de divertissement. Pour en profiter, vous pouvez vous abonner à l'une des formules Netflix à partir de 5,99 euros par mois pour l'offre avec publicités, 13,49 euros par mois pour l'offre standard et 19,99 euros par mois pour l'offre premium.