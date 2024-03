La série Zorro avec Jean Dujardin se dévoile dans une première image

Une série centrée sur Diego de la Vega avec l'acteur oscarisé dans le rôle-titre sortira très bientôt en streaming avant d'être diffusée à la télévision. Les premières infos.

Le héros masqué fait son grand retour sur le petit écran. Une nouvelle série événement centrée sur le personnage de Zorro, pour le moment sobrement intitulée Zorro (mais ce titre pourrait changé), va être prochainement mise en ligne sur la plateforme de streaming Paramount+ avant d'être diffusée sur France Télévision.

Jean Dujardin incarnera Don Diego de la Vega, qui n'a plus porté le masque de Zorro depuis 20 ans et devient maire de Los Angeles en 1821. Mais des problèmes financiers liés à un homme d'affaire local vont le forcer à ressortir son masque et son épée. En parallèle, son mariage avec Gabriella, qui ignore toujours sa double identité, est mise à l'épreuve. Une première image du comédien dans le costume de Zorro a été dévoilée ce mercredi (en haut de cet article).

L'acteur oscarisé pour son rôle dans The Artist donnera la réplique à d'autres comédiens français : Audrey Dana (Sous les jupes des filles, Si j'étais un homme), Salvatore Ficarra (Coincés !), André Dussollier (Tanguy, Tout s'est bien passé, Trois hommes et un couffin), Eric Elmosnino (Gainsbourg, vie héroïque, La famille Bélier) et Grégory Gadebois (Délicieux, Les choses simples) sont tous au casting de la série Zorro, créée par Benjamin Charbit et Noé Debré.

La première saison comportera 8 épisodes, d'une durée de 40 minutes chacun. Pour l'heure, on ne sait pas quand sera diffusée la série, mais BFM TV nous apprend qu'elle devrait être diffusée "plus tard cette année". Pour la découvrir avant sa diffusion sur le réseau de chaînes publiques, il faudra donc souscrire à un abonnement à Paramount++, à partir de 7,99 euros par mois.