Max : la date de sortie de la plateforme de streaming d'HBO en France se précise

Max est une plateforme de streaming de Warner Bros Discovery qui compile le contenu de la chaîne HBO. On a plus de précision quant à sa sortie en France.

Enfin, on connait la date d'arrivée de la plateforme Max en France. Après des mois de spéculation, le patron des services streaming et jeux de Warner Bros Discovery a profité du festival Séries Mania pour confirmer que la plateforme de streaming qui diffuse les contenus d'HBO et Warner (notamment) arrivera sur le territoire avant les Jeux Olympiques de Paris, en juillet prochain, nous indique Warner. La date précise n'a pas encore été communiquée officiellement.

C'est une nouvelle offre très attendue dans le paysage audiovisuelle, puisqu'on retrouvera sur cette plateforme de streaming les productions HBO. On ne connaît pas encore le catalogue français, mais plusieurs programmes très appréciés devraient se trouver sur la plateforme, comme Game of Thrones, Succession, The White Lotus, Euphoria et The Last of Us. Auparavant, ces programmes étaient disponibles sur Prime Video via le pass Warner. On ne sait pas encore comment va se dérouler la cohabitation entre les deux plateformes. Découvrez ci-dessous toutes les informations sur la plateforme de streaming.

Lala plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery et HBO arrivera sur le territoire hexagonal avant les JO de Paris en juillet 2024, à une date précise qui n'est pas encore connue, nous précise Warner. L'annonce a été faite à l'occasion du festival Séries Mania, le 21 mars 2024, où il a également été précisé que la plateforme sortirait le 21 mai dans d'autres territoires, mais pas en France, nous indique Warner.

Pour l'heure, le prix de l'abonnement sur le territoire européen n'a pas encore été divulgué en euros, et on ne connait donc pas les tarifs qui seront pratiqués en France. Une option sport sera également possible, et à ajouter avec n'importe quel forfait de base. Les prix seront annoncés avant le lancement de la plateforme, en France. On pourra profiter de trois abonnements :

un abonnement avec publicités : deux appareils simultanées et full HD

un abonnement basique sans publicités : deux appareils simultanés, full HD, pas de pub, téléchargement et visionnage hors connexion

un abonnement "premium" avec tous les avantages (et sans publicités)

L'option sport permettra de bénéficier de la couverture d'événement sportifs en supplément des forfaits. Parmi les événements que l'on retrouvera, citons les tournois du Grand Chelem, les 24 heures du Mans, les grands tours du cyclistes, les chaînse en direct Eurosport 1 et Eurosport 2...

Dans le catalogue HBO Max, on retrouvera aussi toutes les productions HBO, anciennes et futures, mais aussi une librairie de productions Warner Bros., New Line Cinema, Turner Classic Movies, Adult Swim, Crunchyroll et bien d'autres. Le catalogue sera également agrémenté de productions tierces dont les droits de diffusion ont été acquis par HBO Max. Voici une liste non-exhaustive des programmes disponibles sur Max en France :