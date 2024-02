On connaît enfin la date de sortie de la série Harry Potter, mais ce n'est pas pour tout de suite

Warner Bros a annoncé la date de sortie de sa série Harry Potter. Malheureusement pour les fans de l'univers magique, il faudra être très patient avant de la découvrir sur les écrans;

C'est une information que les Potterheads attendaient avec impatience : la date de sortie de la prochaine série Harry Potter, prévue sur la plateforme de streaming américaine Max. Si un conglomérat de divertissement Warner Bros. Discovery a annoncé une fenêtre de sortie ce vendredi 23 février, elle aura de quoi doucher l'enthousiasme des fans : ce sera en 2026 que les aventures du jeune sorcier à la cicatrice seront adaptées en série.

Pour l'heure donc, cette série Harry Potter est en préparation. On ne sait pas encore quels acteurs incarneront Harry, Ron et Hermione, mais également le corps professoral de Poudlard ou le reste des élèves. Ce qui semble certain, c'est que le casting de la saga cinématographique ne devrait pas faire son retour.

En effet, la série Harry Potter n'est ni une suite, ni un spin-off, mais une réadaptation totale des sept livres écrits par J.K. Rowling. Chaque saison adaptera l'un des romans, pour un total prévu de sept saisons et un nombre d'épisodes encore inconnu. La production devrait donc choisir des jeunes acteurs de 11 ans, certainement inconnus du public, qui pourront grandir à l'écran de saison en saison, comme les personnages de la franchise littéraire.

La série Harry Potter sera diffusée exclusivement sur la plateforme de streaming Max. Pour l'heure, cette plateforme n'est pas disponible en France. Elle doit arriver sur les contrées hexagonales durant l'année 2024, à une date qui n'est encore pas connue. Pour l'instant, les contenus d'HBO et de Max sont accessibles pour les abonnés français sur la plateforme Prime Video avec le pass Warner.